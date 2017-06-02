أخبار عاجلة

الجيش الفلبيني: الأوضاع داخل منتجع "ريزولت مانيلا " تحت السيطرة -
فيديو| وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجبا شرعيا ووطنيا -
خبير: نمو ثروات رجال الأعمال أعلى من معدل اقتصاد الدولة -
مؤسس المخابرات القطرية: الأسرة الحاكمة مجموعة من «اللصوص والمجرمين» -
مستشار ترامب يترك منصبه بعد الانسحاب من "اتفاقية باريس" للتغيرات المناخية -
فيديو| الإبراشي: «برج الأزاريطة المائل» معجزة.. العالم كله بيتكلم عنها -
شاهد.. لحظة قبض الشرطة الأمريكية على «تايجر وودز» -
مساء الأنوار - لقاء مع سعد سمير من احتفالية الأهلي باللقب 39 للدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

شيخ الأزهر يوجه بمساعدة "سيدة الصعيد" بطلة إعلان "بيت الزكاة" ​

Google+ Print

مصراوي Masrawy

شيخ الأزهر يوجه بمساعدة "سيدة الصعيد" بطلة إعلان "بيت الزكاة" ​

11:51 م الخميس 01 يونيو 2017

الدكتور أحمد الطيب

كتب- محمود مصطفى:

وجه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الخميس، بإعادة تأهيل منزل السيدة التي ظهرت في إعلانات "بيت الزكاة والصدقات المصري".

كانت إحدى السيدات قد ظهرت في إعلان على أحد القنوات الفضائية، بصحبة الفنانة دلال عبدالعزيز، تتضرر من شرب مياه غير نظيفة.

وأصدر شيخ الأزهر، تعليماته لقيادات المشيخة أيضا بتوصيل المياه إلى منزل السيدة مع صرف إعانة شهرية لها من "بيت الزكاة" والصدقات لإعانتها على المعيشة.

وتدخل شيخ الأزهر، لوقف الإعلان الذي يذاع على أحد القنوات الفضائية، بعد مطالبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

واعتبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الرسالة التي يحملها الإعلان أساءت إلى الدولة في جهودها المستمرة لتحسين مياه الشرب التي تصل الآن إلى النسبة الغالبة من المصريين، خاصة أن الإعلان لم ينقل الرسالة المطلوبة منه بل أظهر أنها تشرب مياها ملوثة.

وأشار إلى أن نشر الإعلان أصبح مبررًا لحملة قامت بها حكومة الخرطوم التي أوقفت استيراد الخضروات والفاكهة من مصر بحجة تلوثها بالمياه.

وقدم المجلس التحية والشكر للشيخ الطيب الذي استجاب للمجلس الأعلى بوقف الإعلان عقب وصول الطلب وأمر بفسخ التعاقد مع الشركة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الطيب يبدي استعداد الأزهر لتدريب أئمة السويد على مواجهة التطرف

    الطيب يبدي استعداد الأزهر لتدريب أئمة السويد على مواجهة التطرف

    أخبار
  • شيخ الأزهر يستجيب لطلب الأعلى للإعلام بوقف إعلان

    شيخ الأزهر يستجيب لطلب الأعلى للإعلام بوقف إعلان "نقص المياه بالصعيد"

    أخبار
  • رئيس أوروجواي يصل مشيخة الأزهر للقاء الإمام الأكبر

    رئيس أوروجواي يصل مشيخة الأزهر للقاء الإمام الأكبر

    أخبار
  • الأزهر ينعي استشهاد 4 من رجال الجيش في الواحات البحرية

    الأزهر ينعي استشهاد 4 من رجال الجيش في الواحات البحرية

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • السيسي يصدر قرارًا جمهورياً بالموافقة على قرض بـ 500 مليون دولار

    يصدر قرارًا جمهورياً بالموافقة على قرض بـ 500 مليون دولارأخبار

  • ماجدة خير الله تهاجم أداء كريم عبد العزيز في

    ماجدة خير الله تهاجم أداء كريم عبد العزيز في "الزيبق": "طول الوقتفنون

  • علاقة غير شرعية مع فتاة تتسبب في مقتل مزارع بالقليوبية

    علاقة غير شرعية مع فتاة تتسبب في مقتل مزارع بالقليوبيةأخبار

  • زينة تخون نيللي كريم مع زوجها في خامس حلقات

    زينة تخون نيللي كريم مع زوجها في خامس حلقات "لأعلى سعر"فنون

  • إخلاء عقار مائل من السكان بالازاريطه شرق الإسكندرية

    إخلاء عقار مائل من السكان بالازاريطه شرق الإسكندريةأخبار

  • ليلة سقوط

    ليلة سقوط "البيچ بوس".. الأمن طارده ٦ ساعات وضبطه بحوزته ٣٤٨ قطعة آثارأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 بالصاغة في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 بالصاغة في مصر

مدرب الوداد: هدفنا الفوز على الأهلي في مصر

مدرب الوداد: هدفنا الفوز على الأهلي في مصر

مصرع وإصابة 6 أشخاص في مشاجرة ثأرية بأسيوط

مصرع وإصابة 6 أشخاص في مشاجرة ثأرية بأسيوط