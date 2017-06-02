شيخ الأزهر يوجه بمساعدة "سيدة الصعيد" بطلة إعلان "بيت الزكاة" ​

كتب- محمود مصطفى:

وجه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الخميس، بإعادة تأهيل منزل السيدة التي ظهرت في إعلانات "بيت الزكاة والصدقات المصري".

كانت إحدى السيدات قد ظهرت في إعلان على أحد القنوات الفضائية، بصحبة الفنانة دلال عبدالعزيز، تتضرر من شرب مياه غير نظيفة.

وأصدر شيخ الأزهر، تعليماته لقيادات المشيخة أيضا بتوصيل المياه إلى منزل السيدة مع صرف إعانة شهرية لها من "بيت الزكاة" والصدقات لإعانتها على المعيشة.

وتدخل شيخ الأزهر، لوقف الإعلان الذي يذاع على أحد القنوات الفضائية، بعد مطالبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

واعتبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الرسالة التي يحملها الإعلان أساءت إلى الدولة في جهودها المستمرة لتحسين مياه الشرب التي تصل الآن إلى النسبة الغالبة من المصريين، خاصة أن الإعلان لم ينقل الرسالة المطلوبة منه بل أظهر مصر أنها تشرب مياها ملوثة.

وأشار إلى أن نشر الإعلان أصبح مبررًا لحملة قامت بها حكومة الخرطوم التي أوقفت استيراد الخضروات والفاكهة من مصر بحجة تلوثها بالمياه.

وقدم المجلس التحية والشكر للشيخ الطيب الذي استجاب للمجلس الأعلى بوقف الإعلان عقب وصول الطلب وأمر بفسخ التعاقد مع الشركة.