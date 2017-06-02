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مصرع وإصابة 6 أشخاص في مشاجرة ثأرية بأسيوط

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مصراوي Masrawy

مصرع وإصابة 6 أشخاص في مشاجرة ثأرية بأسيوط

11:43 م الخميس 01 يونيو 2017

مصرع وإصابة 6 أشخاص في مشاجرة ثأرية بأسيوط

ارشيفية

أسيوط - أسامة صديق:

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 4 آخرون "أشقاء"، في مشاجرة نشبت بين عائلتين بمركز البداري، في تجدد لخلاف ثأري قديم.

وتلقى اللواء عاطف قليعي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار من شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي سند ومسعود، بنزلة المغربي.

وأسفرت الاشتباكات المسلحة عن مصرع كل من: محمد محمد عثمان، 22 سنة، وروايح عبد الحميد عطا "32 سنة"، وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى صدفا تحت تصرف النيابة.

فيما أصيب أربعة أشقاء هم: "ع. م.ع.م"، 42 سنة، و"ع.م.ع"، 35 سنة، و"م.م.ع"، 22 سنة، و"ن.م.ع"، 45 سنة.

نُقل المصابون لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، وجار تحرير محضر بالواقعة، وضبط الجناة والأسلحة المستخدمة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.

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