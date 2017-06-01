لاعب الوداد: غير مسموح بالخطأ أمام الأهلي

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قال صلاح الدين السعيدي، لاعب وسط نادي الوداد المغربي، إن مواجهة فريقه مع الأهلي ستكون صعبة للغاية، خاصة أن الفريق الأحمر سيلقى دعمًا كبيرًا بحضور جماهيره.

وأضاف «السعيدي» خلال تصريحات إذاعية، أن فريقه يجب أن يبذل مجهودًا مضاعفًا أمام بطل مصر، لتحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة التي دائمًا تشهد ندية كبيرة بين الفريقين، مؤكدًا أن الخطأ غير مسموح به خلال الـ90 دقيقة.

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ويستضيف الأهلي، نظيره الوداد المغربي، يوم الأحد المقبل على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.