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الأهلي يكشف سر غياب «متعب» عن التدريبات

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الأهلي يكشف سر غياب «متعب» عن التدريبات الأهلي يكشف سر غياب «متعب» عن التدريبات

التحرير

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كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن عماد متعب، مهاجم الفريق، يعاني من كدمة قوية تعرض لها في مران أمس، حرمته من المشاركة في التدريبات الجماعية التي تجري حاليًا علي ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأوضح عبد الحفيظ في تصريحات خاصة أن اللاعب اكتفي بتدريبات تأهيلية في صالة الجيم بقرار من الجهاز الفني للفريق علي أن يلحق بالتدريبات الجماعية بداية من الغد.

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كما أكد مدير الكرة بالأهلي، أن محمد هاني، ظهير أيمن الفريق، سيخضع لاختبار طبي خلال مران غد لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة الوداد يوم الأحد المقبل.

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التحرير

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