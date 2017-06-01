صرف 100 جنيه يوميا لكل متضرر بـ«عقار الأزاريطة المنهار»

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وجهت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل أسر العقار المنهار بمنطقة الأزاريطة في حى وسط الإسكندرية، وتسكينهم، وتوفير جميع احتياجاتهم، والاطمئنان على استقرار السكان، لحين انتهاء الأزمة.

وتفاجأ سكان عقار مكون من 13 دورا بمنطقة الأزاريطة في حى وسط الإسكندرية بتعرضه للانهيار على العقار المواجه له، وتم إخلاؤه وإخلاء جميع العقارات المحيطة حرصا على أرواح السكان دون تسجيل أى إصابات.

وتحركت المديرية بشكل سريع حسب بيان للوزارة اليوم الخميس إذ أوضحت أنه تم نقل السكان المتضررين من خلال سيارت مديرية التضامن وكذلك أوتوبيسات الحى، وتسكين 40 مواطنًا فى جمعية مصطفى كامل للمغتربات والمسنين، وتوجد أماكن أخرى لإيواء 60 شخصًا بمعرفة مديرية التضامن فى حالة الحاجة إليها، إلى جانب أماكن وفرتها مديريتا الشباب والرياضة والتربية والتعليم.

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وأشارت الوزارة إلى صرف 100 جنيه إعاشة يومية لكل فرد من مؤسسة التكافل التابعة لوزارة التضامن، بالإضافة إلى وجبة الإفطار، ومن المقرر توفير وجبة السحور، وذلك من اليوم ولمدة 3 أيام لحين نقل السكان إلى شققهم الجديدة، والاطمئنان على استقرارهم. ووفرت محافظة الإسكندرية 21 شقة بتعاونيات العامرية، وجار حاليا تجهيزها تمهيدًا لنقل الأسر إليها، إذ وفرت وزارة التضامن من خلال مؤسسة التكافل الأغطية وبعض المفروشات الأخرى.