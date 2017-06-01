الزراعة تسابق الزمن لحصر بيانات "تعديات الأراضي" لعرضها على الرئيس خلال أيام

كتب- أحمد مسعد:

كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، أن وزير الزراعة كلف الإدارة المركزية لحماية الأراضى بالتعاون مع وكلاء الزراعة بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات الأخرى لتنفيذ قرار الإزالة والمخالفات الموقعة على أراضي وضع اليد قبل تقديم تقرير وافي للرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع المقبل.

وأضاف المصدر، في تصريح لـ"مصراوي"، أن الوزير أبلغ مساعديه ومسؤولي الوزارة في المحافظات بتقديم كافة البيانات عن التعديات على الأراضي قبل يوم الاثنين المقبل تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار المصدر إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أكد للمحافظين أن ملف التعديات على أراضي الدولة مستمر حتى يتم التحقق من إزالة كافة التعديات.

ومن جانبه أكد الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسم باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة ستقدم مذكرة قانون جديدة لتغليظ العقوبة على المتعدين على أراضي الدولة قد تصل لحد السجن المشدد لمدة 15 عاماً.

وأضاف عبد الدايم في تصريح لـ"لمصراوي"، أن الدولة لن تتصالح مع المخالفات على الأراض التي يتم التعدى عليها إلا بإزالة نواتج التعدي، وإعادة الأرض إلى طبيعتها الأصلية.

يذكر أن المهندس شريف إسماعيل، طالب الوزراء المعنيين بملف "تعديات الأراضي" والمحافظين أيضًا توحيد أسلوب عرض البيانات المقدمة من مختلف المحافظات بحيث يمكن دمجها في قاعدة بيانات موحدة تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية، والاستفادة منها في الاستمرار في متابعة هذا الملف بعد ذلك.

وبلغت آخر محصلة للأراضي -التي تم التعدي عليها- حصرتها وزارة الزراعة، 39 ألف و478 فدانًا بما يعادل 18 مليون و139 ألف و45 متر مربع، وسجلت محافظات: "الجيزة، والإسماعيلية، والبحيرة، والإسكندرية"، أعلى نسبة تعديات على الأراضي الزراعية.