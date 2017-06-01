أوباما: الدول التي ستبقى في اتفاق باريس للمناخ ستجني ثماره

واشنطن - (د ب أ)

أكد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، اليوم الخميس، أن الدول التي ستبقى ضمن اتفاق باريس للمناخ هي التي ستجني المنافع فيما يتعلق بفرص العمل، والصناعات التي تم إنشاؤها.

وأضاف أوباما أن الدول التي التزمت بمستقبل ينعم بانخفاض نسبة الكربون، عبر اتفاق المناخ "فتحت الباب للشركات والعلماء والمهندسين لإطلاق الاستثمارات والابتكارات ذات التقنية العالية والمنخفضة الكربون على نطاق غير مسبوق".

وأردف أوباما يقول إن "القيادة الأمريكية المسؤولة" جعلت مثل هذا الإنجاز ممكنا.

وقال أوباما إنه حتى في غياب ذلك فإنه واثق من أن الدول والمدن والشركات "سوف تتقدم للأمام وتفعل المزيد لتمضي قدما ، وتساعد في حماية الكوكب الوحيد الذي نملكه من أجل الأجيال المقبلة".