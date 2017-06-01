أوباما: الدول التي ستبقى في اتفاق باريس للمناخ ستجني ثماره
أوباما: الدول التي ستبقى في اتفاق باريس للمناخ ستجني ثماره
11:14 م الخميس 01 يونيو 2017
الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما
واشنطن - (د ب أ)
أكد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، اليوم الخميس، أن الدول التي ستبقى ضمن اتفاق باريس للمناخ هي التي ستجني المنافع فيما يتعلق بفرص العمل، والصناعات التي تم إنشاؤها.
وأضاف أوباما أن الدول التي التزمت بمستقبل ينعم بانخفاض نسبة الكربون، عبر اتفاق المناخ "فتحت الباب للشركات والعلماء والمهندسين لإطلاق الاستثمارات والابتكارات ذات التقنية العالية والمنخفضة الكربون على نطاق غير مسبوق".
وأردف أوباما يقول إن "القيادة الأمريكية المسؤولة" جعلت مثل هذا الإنجاز ممكنا.
وقال أوباما إنه حتى في غياب ذلك فإنه واثق من أن الدول والمدن والشركات "سوف تتقدم للأمام وتفعل المزيد لتمضي قدما ، وتساعد في حماية الكوكب الوحيد الذي نملكه من أجل الأجيال المقبلة".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
وزير الدفاع الأمريكي: ترامب "منفتح للغاية" تجاه اتفاق باريس بشأن المناخ
-
احتجاجات حول المناخ واللاجئين في اليوم الأخير من "قمة السبع"
-
أوباما يحصل على جائزة وسائل الإعلام الألمانية
-
ترامب يؤكد في الرياض أن التوتر مع الخليج لن يتكرر في عهده
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
تخصيص 21 وحدة سكنية بالعامرية لسكان عقار الأزاريطة المائل - صورأخبار
-
فيديو- حساسين: أنا مش حرامي أرض.. وهقاضي محافظ الفيومأخبار
-
زينة تخون نيللي كريم مع زوجها في خامس حلقات "لأعلى سعر"فنون
-
ماجدة خير الله تهاجم أداء كريم عبد العزيز في "الزيبق": "طول الوقتفنون
-
صورة حديثة للفنانة المعتزلة نسرين زوجة محسن محيي الدينفنون
-
ليلة سقوط "البيچ بوس".. الأمن طارده ٦ ساعات وضبطه بحوزته ٣٤٨ قطعة آثارأخبار