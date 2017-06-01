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عون: لبنان قادر على "وصل ما انقطع" بين الإسلام والغرب

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مصراوي Masrawy

عون: لبنان قادر على "وصل ما انقطع" بين الإسلام والغرب

11:00 م الخميس 01 يونيو 2017

رئيس لبنان العماد ميشال عون

بيروت - (د ب أ)

قال رئيس لبنان العماد ميشال عون اليوم الخميس إن بلاده قادرة أن تلعب دوراً في وصل ما انقطع بين الإسلام والغرب.

وأضاف عون خلال الافطار الرمضاني الذي أقامه في قصر بعبدا، مساء اليوم أن "لبنان هو الاقدر ان يكون في هذه المرحلة مركزاً لحوار الاديان وأن يلعب دوراً محورياً في اعادة وصل ما انقطع بين الاسلام والغرب".

وأوضح الرئيس عون أن "إنجاز قانون الانتخابات، خلال الايام الآتية، سيكون بداية استعادة الثقة لأنه سيبرهن عن ارادة تحسين التمثيل الشعبي وجعله اكثر توازناً، أفقياً بين مكوّنات الشعب اللبناني كافة، وعمودياً داخل كل مكوّن بحد ذاته."

وشدد عون على أن "سقفنا وحدتنا، ولا يجب أن نسمح لأي حدث أن يهددها. ومن غير المقبول ولا المسموح أن نسمع عند كل استحقاق سياسي أصواتاً تهدد، تصريحاً أو تلميحاً، بالعودة الى الحرب".

ومن جهته، قال رئيس الوزراء سعد الحريري خلال مغادرته قصر بعبدا بعد انتهاء الإفطار إنه "تم الاتفاق على كادر القانون الانتخابي، وأن هناك لجنة ستتولى التفاصيل والأمور النهائية".

وأضاف" اتفقنا على النسبية في 15 دائرة، اما الاتفاق على التفاصيل فسينجز قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي".

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