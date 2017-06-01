ليفربول يعرض 28 مليونًا لضم صلاح.. وروما يرفض

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن رفض نادي روما الإيطالي، عرضًا من نادي ليفربول الإنجليزي، بقيمة 28 مليون جنيه استرليني، لضم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الذئاب.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الخميس، إن نادي العاصمة الإيطالية رفض عرضا مبدئيا من نادي ليفربول بقيمة 28 مليون إسترليني وأكدت الصحيفة إن روما يقدر قيمة بيع صلاح، بـ 40 مليون جنيه استرليني، وإن النادي الإنجليزي يحتاج إلى الكثير من العمل لضمان الحصول على خدمات اللاعب.

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ويأتي محمد صلاح، على رأس قائمة الريدز للاعبين المطلوبين هذا الصيف، ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات، مع حرص اللاعب على العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ ليفربول إنتقالاته الصيفية، من خلال تأمين توقيع مهاجم تشيلسي دومينيك سولانك، ومن المتوقع أن يكون هناك عددًا من الوافدين الجدد لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.