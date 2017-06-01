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رسميًا.. مانشيني مديرًا فنيًا لزينيت الروسي

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رسميًا.. مانشيني مديرًا فنيًا لزينيت الروسي رسميًا.. مانشيني مديرًا فنيًا لزينيت الروسي

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أعلن نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي، عن تولي المدير الفني الإيطالي، روبرتو مانشيني، مهمة تدريب الفريق، خلفاً للروماني ماريا لوتشيكسو.

وفشل زينيت الموسم الحالي، في تحقيق أي ألقاب محلية، كما خرج مبكرًا من بطولة الدوري الأوروبي بعد أن خسر أمام أندرلخت، في دور الـ16 بالبطولة، بعد أن كان سيطر على المنافسات المحلية عدة سنوات سابقة.

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المدير الفني السابق لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الايطالي، يعد ثاني مدير فني إيطالي، يتولى تدريب زينيت، بعد الإيطالي لوتشيانو سباليتي، الذي قضي 5 مواسم مع الفريق.

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