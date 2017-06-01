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مدير الكرة بسموحة: لن نتنازل عن حقنا في «إشيمبونج»

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مدير الكرة بسموحة: لن نتنازل عن حقنا في «إشيمبونج» مدير الكرة بسموحة: لن نتنازل عن حقنا في «إشيمبونج»

التحرير

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أكد عاطف حنفي، مدير الكرة بنادي سموحة، إنهم لن يتنازلوا عن حق النادي في أزمة اللاعب بنجامين اشيمبونج، مهاجم الداخلية، الذي وقع على عقود انضمامه للفريق السكندري وللزمالك.

وقال حنفي، في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "اللاعب وقع على رغبة باللعب لسموحة باللغتين العربية والإنجليزية في حضور وكيله نادر السيد".

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وشدد مدير الكرة بسموحة، على إن النادي ليس طرفا في أي أزمة مع أي ناد أخر، لكنه سيتخذ كل الاجراءات القانونية التي يحفظ بها حقوقه، في حالة تراجع اللاعب عن اتفاقه معهم.

تأتي تصريحات حنفي ردا على تصريحات نادي السيد الذي أكد إن فرج عامر رئيس نادي سموحة وافق على انتقال اللاعب للزمالك.

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التحرير

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