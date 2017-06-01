رسميًا.. يوفنتوس يغير اسم ملعبه

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن توقيع اتفاقا مع مجموعة أليانز الألمانية، للخدمات المالية، اليوم الخميس، لمنح حقوق تسمية ملعب الفريق في المواسم الستة المقبلة.

الملعب الذي سمي بستاد يوفنتوس منذ افتتاحه في سبتمبر عام 2011، من المقرر أن يتغير اسمه إلى ملعب (استاد أليانز) من شهر يوليو القادم.

وتعتبر مجموعة أليانز، إحدى الشركات العالمية للخدمات المالية، والتأمينية، ومقرها في مدينة ميونخ الألمانية، وهي ترعى بالفعل عددًا من الملاعب الرياضية، في العاصمة البريطانية لندن، ومدن ميونخ، ونيس، وساو باولو، وسيدني، وفيينا.

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وتم بناء الملعب، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 41500 متفرج، في أحد الضواحي الواقعة شمال غرب مدينة تورينو بعد هدم ملعب (ديلي آلبي) الذي افتتح خلال نهائيات كأس العالم التي استضافتها إيطاليا عام 1990.