إعلاميون وشخصيات عامة في عزاء صفاء حجازي
إعلاميون وشخصيات عامة في عزاء صفاء حجازي
11:09 م الخميس 01 يونيو 2017
صفاء حجازي
كتب- مصطفى المنشاوي:
توافد عدد كبير من الإعلاميين والشخصيات العامة إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع، لتقديم العزاء في الإعلامية الكبيرة صفاء حجازي.
كانت الاعلامية الكبيرة قد رحلت عن عالمنا، يوم الأحد الماضي الموافق 28 مايو، بعد تعرضها لأزمة صحية، وشيعت جنازتها من مسجد "البازات" بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، وسط حشد كبير من الأهالي.
ومن أبرز الحضور، مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام والمحامى فريد الديب وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق والإعلامى محمد على خير، اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية الأسبق، والكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وسامح رجائى رئيس قناة النيل الدولية>
كما حضر إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار الأسبق،و الإعلامى أسامة كمال، والإعلامى عمرو الكحكى وعاطف كامل والمهندس أمجد بليغ رئيس الهندسة الإذاعية الأسبق وحسن حامد رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى السابق ووالإعلامى حمدى الكنيسى عضو الهيئة الوطنية للإعلام.
كما حضر ماهر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة راديو النيل، وأحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، وأنس الفقى وزير الإعلام الأسبق وعبد الرحمن رشاد رئيس الإذاعة الأسبق وخالد فتوح عضو اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين وعبد اللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار الأسبق.
وكان من ضمن الحضور، عبد الفتاح حسن رئيس قطاع القنوات المتخصصة الأسبق وإسماعيل الششتاوى رئيس قطاع الإذاعة الأسبق والإعلامى جابر القرموطى وإبراهيم العراقى وكيل وزارة الإعلام.
يذكر أن صفاء حجازي، هي أول سيدة تترأس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتم تلقيبها بـ"المرأة الحديدية".
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