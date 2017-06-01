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حبيب الجفري: النبي كان ينظر للكافر والعاصي بعين الرحمة

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حبيب الجفري: النبي كان ينظر للكافر والعاصي بعين الرحمة حبيب الجفري: النبي كان ينظر للكافر والعاصي بعين الرحمة

التحرير

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قال الحبيب علي الجفري إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو صاحب الروح الذي امتلأ تعلقا بالله وشوقا ومحبة إلى لله، وأفاضت روحه على عقله فكان العقل الأرشد في هذا الوجود، مضيفًا أنه علمنا أن الإنسان قبل البنيان وأن الساجد قبل المساجد.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الإنسانية قبل التدين"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن عندما نرى من يعصى الله ومن يخطئ، فمقتضى الإنسانية أن نشعره بآدميته وإنسانيته؛ وألّا نجعل من خطأه تبرير لنا لهتك تلك الإنسانية، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر للمسلم بعين الرحمة، وينظر للمخالف الكافر بعين الرحمة، وينظر للمسلم العاصي بعين الرحمة.

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وأوضح، أنه لا يمكن أن يعيش الناس حالة من النجاح الكلي في رقي الأخلاق من دون الدين، فنحن نحتاج في منظومة القيم والأخلاق إلى القدوة إلى مفهوم الإنسان الكامل الذي ينبغي أن نقتدي به في حياتنا.

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التحرير

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