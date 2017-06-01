مقتل اثنين من المطلوبين أمنيا في انفجار سيارة شرق السعودية
مقتل اثنين من المطلوبين أمنيا في انفجار سيارة شرق السعودية
10:20 م الخميس 01 يونيو 2017
دبي/ القاهرة - (د ب أ)
ذكرت قناة العربية على موقعها الالكتروني مساء اليوم الخميس أن شخصين لقيا حتفهما في انفجار سيارة بمحافظة القطيف شرق السعودية.
وقالت العربية إن الجثتين تعودان لاثنين من المطلوبين أمنيا، في حين هرب ثلاثة من المطلوبين.
وأفادت"العربية" نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الانفجار وقع في سيارة محملة بذخائر ومتفجرات كان الإرهابيون ينوون نقلها إلى العوامية للإمداد، وقد شوهدت جثتان داخل السيارة.
واكدت أن قوات الأمن تقوم بتمشيط المنطقة للبحث عن الثلاثة الفارين من موقع الانفجار، والذين يعتقد أن لهم صلة بالحادثة.
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، النيران وقد اشتعلت في سيارة، فيما أكدت العديد من الحسابات أن الانفجار صاحبه صوت إطلاق رصاص.
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