أخبار عاجلة

الجيش الفلبيني: الأوضاع داخل منتجع "ريزولت مانيلا " تحت السيطرة -
فيديو| وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجبا شرعيا ووطنيا -
خبير: نمو ثروات رجال الأعمال أعلى من معدل اقتصاد الدولة -
مؤسس المخابرات القطرية: الأسرة الحاكمة مجموعة من «اللصوص والمجرمين» -
مستشار ترامب يترك منصبه بعد الانسحاب من "اتفاقية باريس" للتغيرات المناخية -
فيديو| الإبراشي: «برج الأزاريطة المائل» معجزة.. العالم كله بيتكلم عنها -
شاهد.. لحظة قبض الشرطة الأمريكية على «تايجر وودز» -
مساء الأنوار - لقاء مع سعد سمير من احتفالية الأهلي باللقب 39 للدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مقتل اثنين من المطلوبين أمنيا في انفجار سيارة شرق السعودية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مقتل اثنين من المطلوبين أمنيا في انفجار سيارة شرق

10:20 م الخميس 01 يونيو 2017

مقتل اثنين من المطلوبين أمنيا في انفجار سيارة شرق السعودية

دبي/ القاهرة - (د ب أ)

ذكرت قناة العربية على موقعها الالكتروني مساء اليوم الخميس أن شخصين لقيا حتفهما في انفجار سيارة بمحافظة القطيف شرق السعودية.

وقالت العربية إن الجثتين تعودان لاثنين من المطلوبين أمنيا، في حين هرب ثلاثة من المطلوبين.

وأفادت"العربية" نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الانفجار وقع في سيارة محملة بذخائر ومتفجرات كان الإرهابيون ينوون نقلها إلى العوامية للإمداد، وقد شوهدت جثتان داخل السيارة.

واكدت أن قوات الأمن تقوم بتمشيط المنطقة للبحث عن الثلاثة الفارين من موقع الانفجار، والذين يعتقد أن لهم صلة بالحادثة.

وأظهرت مقاطع انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، النيران وقد اشتعلت في سيارة، فيما أكدت العديد من الحسابات أن الانفجار صاحبه صوت إطلاق رصاص.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • انفجارات وإطلاق نار في هجوم لداعش على منتجع بالفلبين

    انفجارات وإطلاق نار في هجوم لداعش على منتجع بالفلبين

    أخبار
  • الأمم المتحدة تنّدد بهدم السعودية لحي المسوّرة في العوامية

    الأمم المتحدة تنّدد بهدم السعودية لحي المسوّرة في العوامية

    أخبار
  • محكمة تركية تعاقب طالب بالسجن لترويجه للتصويت بـ

    محكمة تركية تعاقب طالب بالسجن لترويجه للتصويت بـ"لا" في استفتاء دستوري

    أخبار
  • السعودية: مدرس

    السعودية: مدرس "ساخط" يقتل عاملين في مدرسة في الرياض

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • التليجراف: تدوينة غريبة لترامب تثير تخوفات حول أمن البيت الأبيض

    التليجراف: تدوينة غريبة لترامب تثير تخوفات حول أمن البيت الأبيضأخبار

  • نقيب التمريض تهاجم بيومي فؤاد:

    نقيب التمريض تهاجم بيومي فؤاد: "هنهزر عند النائب العام سوا"- فيديوفنون

  • بعد تشكيل المرصد الإعلامي..

    بعد تشكيل المرصد الإعلامي.. "الأعمال الرمضانية المخالفة" بين إيقافأخبار

  • مانويل جوزيه يحضر احتفالية تتويج الأهلي بالدوري.. ولقطة مميزة من البدري تجاهه

    مانويل جوزيه يحضر احتفالية تتويج الأهلي بالدوري.. ولقطة مميزة من البدريرياضة

  • صورة حديثة للفنانة المعتزلة نسرين زوجة محسن محيي الدين

    صورة حديثة للفنانة المعتزلة نسرين زوجة محسن محيي الدينفنون

  • السيسي يصدر قرارًا جمهورياً بالموافقة على قرض بـ 500 مليون دولار

    يصدر قرارًا جمهورياً بالموافقة على قرض بـ 500 مليون دولارأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجبا شرعيا ووطنيا

فيديو| وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجبا شرعيا ووطنيا

فيديو| الإبراشي: «برج الأزاريطة المائل» معجزة.. العالم كله بيتكلم عنها

فيديو| الإبراشي: «برج الأزاريطة المائل» معجزة.. العالم كله بيتكلم عنها

فيديو| بكري عن عقار الإسكندرية المائل: «نتيجة طبيعية للفساد والرشوة»

فيديو| بكري عن عقار الإسكندرية المائل: «نتيجة طبيعية للفساد والرشوة»

بعد حادث مانيلا.. السفارة السعودية تحذر رعاياها في الفلبين

بعد حادث مانيلا.. السفارة السعودية تحذر رعاياها في الفلبين