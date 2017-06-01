جسر جوي صحي إماراتي لاحتواء "الكوليرا" في اليمن

أبوظبي - (د ب أ)

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم الخميس تسيير جسر جوي إلى اليمن لنقل الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة وباء الكوليرا بهدف الحد من تداعياته الصحية والإنسانية .

وقال محمد عتيق الفلاحي أمين عام هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للصحفيين مساء اليوم إنه جرى إرسال 100 الف لتر من السوائل الوريدية المضادة للوباء، كدفعة أولى.

واضاف أنه تم إرسال 150 ألف علبة من المحاليل المخبرية لتشخيص المرض، مشيرا إلى أن "المساعدات الإماراتية لاحتواء الكوليرا تشمل المحافظات اليمنية كافة".

وأوضح أن دولة الإمارات "استجابت بشكل فوري إلى متطلبات منظمة الصحة العالمية لاحتواء مرض الكوليرا منذ سبتمبر 2016، حيث قدمت محاليل مضادة لمرض الكوليرا ومخبرية لفحص حالات الاشتباه بالمرض، إضافة إلى توفير مادة الكلور لتعقيم المياه".

وأضاف أن المساعدات الطبية تكفي أكثر من 300 ألف شخص، وأن المساعدات الإماراتية لم تقتصر على الأدوية الخاصة بمرض الكوليرا بل شملت العديد من الأدوية والعلاجات الأخرى.

وأكد الدكتور مامو نور رحمن ممثل منظمة الصحة العالمية أن "الشراكة القائمة بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي و الصحة العالمية في المجال الإنساني تحقق تطلعات الجانبين في توفير الحماية و الرعاية اللازمتين للمتأثرين من الأزمة الراهنة في اليمن وتعمل على تحسين الأوضاع الصحية".

وشدد على خطورة الأوضاع الصحية في اليمن بعد انتشار وباء الكوليرا في العديد من المحافظات الشمالية.

وقال إن التعاون بين الهلال الأحمر الإماراتي ومنظمة الصحة العالمية من شأنه أن "يخفف وطأة الوباء وانتشاره بصورة أكبر من خلال البرامج التي يتم تنفذيها في هذا الصدد بين الجانبين".