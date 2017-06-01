مانشستر سيتي يجدد عقد يايا توريه

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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الخميس، عن تجديد عقد لاعب الوسط الإيفواري يايا توريه، لموسم إضافي حتى يونيو عام 2018.

وقال توريه، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، عقب التمديد: "أنا سعيد، لقد قلت لنفسي أن مغامرتي مع مانشستر سيتي لم تكتب نهايتها بعد وشعرت بالسعادة البالغة عندما استقبلت مكالمة تشيكي بيجريستين، المدير الرياضي، وتحدثت مع المدرب".

وأضاف توريه: "عندما جئت إلى هنا في 2010، حاولت أن أكون جزءًا من التاريخ الحديث لهذا النادي، وحاولت المساعدة من أجل تحقيق شيئا استثنائيا.. أنا محظوظ للغاية لكوني جزءًا من هذه المؤسسة الزاخرة باللاعبين الكبار الذي يساعدونني على تحقيق أهدافي".

ووصل نجم السيتي: "أريد الفوز بالألقاب، وهذا أمر هام للغاية بالنسبة لي.. ولكني أيضا أريد الاستمتاع، وهو الأمر الهام جدًا بالنسبة لعمري الحالي.. أنا داخل ناد كبير يسير في الطريق الصحيح ويدعم صفوفه بلاعبين جيدين وعقليتنا هي الفوز بجميع المباريات".

وخلال 29 مباراة خاضها بقميص "السيتيزنس" منذ انضمامه من صفوف برشلونة الإسباني في صيف 2010، سجل أفضل لاعب في القارة السمراء أربع مرات 81 هدفا.

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كما حصد توريه، لقب الدوري الإنجليزي "البريميير ليج"، مرتين في (2011-12 و2013-14)، وكأس الاتحاد مرة في (2010-11) وكأس رابطة المحترفين مرتين في (2013-14 و2015-16).

من جانبه، قال بيجريستين، في تصريحاته: "يايا كان دائمًا ولا يزال لاعبا هاما لمانشستر سيتي، ولبيب جوارديولا، هو أحد أكثر اللاعبين خبرة وشعبية داخل الفريق، ونحن سعداء باستمراره معنا ونتمنى أن يكون موسما ناجحا لنا جميعا".

وأتم: "لقد كان دائمًا أحد الأشخاص الهامين للغاية في نجاحنا مؤخرًا، ودوره في الموسم المقبل سيكون هاما للغاية".

وحتى نوفمبر الماضي، لم يشارك اللاعب الدولي السابق في أي مباراة مع المان سيتي، قبل أن يدخل قائمة الفريق لمباراة كريستال بالاس، في الدوري الإنجليزي، وتمكن خلالها من إهداء الفوز لفريقه بعدما سجل هدفي المباراة.