انسحاب داعش من بلدتين في ريف الرقة شمال شرق سوريا
انسحاب داعش من بلدتين في ريف الرقة شمال شرق سوريا
09:06 م الخميس 01 يونيو 2017
داعش
دمشق - (د ب أ) -
انسحب تنظيم داعش من بلدتين في ريف الرقة الغربي شمال شرق سوريا بعد اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية.
وقال قائد عسكري في قوات سوريا الديمقراطية لوكالة الانباء الألمانية إن مسلحي تنظيم داعش انسحبوا بعد ظهر اليوم الخميس من بلدتي هنيدة والمنصورة، حوالي 40 كم غرب مدينة الرقة، بعد اتفاق مع قوات سورية الديمقراطية".
وأكد القائد العسكري إن" تنظيم داعش وافق على الانسحاب من البلدتين بعد الضغط الكبير من قواتنا وان سقوط البلدتين مسألة وقت، وكذلك سد البعث وأن وجهاء محليين هم من قادوا المفاوضات بين قواتنا ومسلحي التنظيم ".
وتعد بلدتا هنيدة والمنصورة اكبر بلدات ريف الرقة الغربي، كما غن تقدم قوات سورية الديمقراطية (قسد) سيكون كبيرا باتجاه مدينة الرقة.
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