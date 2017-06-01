إيقاف "فني وسائل" عن العمل وإحالته للنيابة الإدارية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

وافق صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الخميس، على الإخطار التنفيذي الصادر من إدارة الشئون القانونية بالمديرية، بإيقاف "سلامة ممدوح غازي"، فني وسائل بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، عن العمل لمدة 3 أشهر، مع حرمانه من نصف أجره، مدة مؤقتة، وفقًا لنص القانون رقم 81 لسنة 2016.

جاء ذلك بعد موافقة محافظ الإقليم اللواء السيد نصر، بوقف فني الوسائل، عقب عرض مذكرة عليه، في القضية رقم 96 لسنة 2017 "تعليم"، وتتضمن تعديه على مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية علي فايق جميل، من خلال مباغتته بتوجيه لكمة قوية في وجهه، تسببت في إصابته بنزيف حاد بالأنف.

كما قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إخطار فرع الدعوى التأديبية، خلال 10 أيام المقررة قانونًا بالوقف، وذلك للاختصاص طبقًا للقانون، وإحالة أوراق القضية للنيابة الإدارية بكفر الشيخ، القسم الأول، للتحقيق في الموضوع بمعرفتها، وإخطار إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، لتنفيذ هذا القرار، بداية من موافقة المحافظ على الوقف بتاريخ 28/5/2017.

كان "علي فايق جميل"، مدير عام إدارة كفر الشيخ التعليمية، اتهم فنى الوسائل المذكور، ويعمل بالإدارة التعليمية، بالاعتداء عليه، عن طريق مباغتته، أثناء دخوله الإدارة لممارسة عمله، محدثًا به الإصابات المذكورة سابقًا، وذلك في المحضر رقم 7613 لسنة 2017، جنح قسم أول شرطة كفر الشيخ.