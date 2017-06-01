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مدير أمن المنيا يطالب رهبان "الأنبا صموئيل" بإخطار الأمن لمرافقة الزائرين

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مصراوي Masrawy

مدير أمن المنيا يطالب رهبان "الأنبا صموئيل" بإخطار الأمن لمرافقة الزائرين

09:35 م الخميس 01 يونيو 2017

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المنيا ــ ريمون الراوي:

أجرى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، زيارة لعدد من الأديرة بالمحافظة، اليوم الخميس، وتفقد الخدمات الأمنية القائمة على تأمين الأديرة، للتأكد من تمركز القوات في واجهتها، لتحقيق مفهوم الأمن الشامل، وتأمين تلك الأديرة والمترددين عليها.

والتقى مدير الأمن، عددًا من الرهبان والكهنة، مسئولي الكنائس والأديرة التي شملتها الزيارة، وأوصى بضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية، وضرورة الإخطار المسبق بالرحلات والزيارات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الوفود ومرافقيهم، سواء في القدوم أو بعد انتهاء الزيارات. 

واختتم مدير الأمن، جولته بمعاينة موقع الهجوم الإرهابي على زوار دير "الأنبا صموئيل المعترف"، وهو الهجوم الذي وقع بالمدق المؤدي للدير، والتقى عددًا من القيادات البحثية والنظامية، وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهد لضبط مرتكبي الواقعة. 

وقدم مدير الأمن، التعازي في أرواح شهداء الوطن، الذين سالت دماؤهم دون أي ذنب، فيما قدم له رهبان الدير، الشكر لزيارته، وأبدوا رغبتهم في التعاون الأمني.

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