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نادر السيد: فرج عامر وافق على انتقال «أشيمبونج» للزمالك

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نادر السيد: فرج عامر وافق على انتقال «أشيمبونج» للزمالك نادر السيد: فرج عامر وافق على انتقال «أشيمبونج» للزمالك

التحرير

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أكد نادر السيد، حارس مرمى منتخب السابق، ووكيل اللاعب الغاني بنجامين اشيمبونج، مهاجم الداخلية، إن الأخير وقع على عقود انضمامه للزمالك، لمدة 4 مواسم.

وأوضح السيد، في تصريحات خاصة لـ"التحرير" إن ، رئيس ، حصل على موافقة فرج عامر، رئيس نادي سموحة، الذي حصل على توقيع اللاعب أيضًا منذ عدة أيام قبل اتخاذ اي خطوات رسمية في الصفقة.

وقال حارس الزمالك السابق:" عقدت جلسة مع مرتضى منصور، في نادي الزمالك، وقام خلالها بالاتصال بفرج عامر، وقام بفتح السماعة الخارجية للهاتف حتى اسمع المكالمة وطلب رئيس الزمالك من عامر السماح للاعب بالانتقال للزمالك ووافق رئيس سموحة على هذا الطلب".

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وأضاف السيد:" رئيس الزمالك أكد لعامر إنه لن يدخل في صفقة رزاق، مهاجم أسوان، الذي يرغب سموحة، في ضمه مقابل أن يسمح لبنجامين بالانتقال للزمالك، كما وافق منصور على طلب عامر بالحصول على بعض اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم من الزمالك، نهاية الموسم الجاري".

وعن وجود شرط جزائي بقيمة 3 مليون دولار في عقد بنجامين مع سموحة أكد نادر السيد أن هذا الأمرغير صحيح.

مرتضى واشيمبونج

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التحرير

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