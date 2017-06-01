البورصة تربح 7.7 مليار جنيه في أول أسبوع برمضان

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ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 7.7 مليار جنيه، خلال جلسات تداول الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 678.625 مليار جنيه، بارتفاع بنسبة 1% عن الأسبوع الماضى.



وكان رأس المال السوقى للبورصة المصرية، قد ربح نحو 2.7 مليار جنيه، فى ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 678.625 مليار جنيه، وسط ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.

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وبلغ إجمالى قيمة التداول بالصفقات بالبورصة المصرية 1.1 مليار جنيه خلال جلسة تداول اليوم، ومالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 55.6 مليون جنيه، 45.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيمة بلغت 8.4 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 81.3 مليون جنيه، 9.7 مليون جنيه على التوالى.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 13467 نقطة، وصعد مؤشر"إيجى إكس 50" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2053 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 12260 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 573 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1369 نقطة.

