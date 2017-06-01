أخبار عاجلة

الجيش الفلبيني: الأوضاع داخل منتجع "ريزولت مانيلا " تحت السيطرة -
فيديو| وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجبا شرعيا ووطنيا -
خبير: نمو ثروات رجال الأعمال أعلى من معدل اقتصاد الدولة -
مؤسس المخابرات القطرية: الأسرة الحاكمة مجموعة من «اللصوص والمجرمين» -
مستشار ترامب يترك منصبه بعد الانسحاب من "اتفاقية باريس" للتغيرات المناخية -
فيديو| الإبراشي: «برج الأزاريطة المائل» معجزة.. العالم كله بيتكلم عنها -
شاهد.. لحظة قبض الشرطة الأمريكية على «تايجر وودز» -
مساء الأنوار - لقاء مع سعد سمير من احتفالية الأهلي باللقب 39 للدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

البورصة تربح 7.7 مليار جنيه في أول أسبوع برمضان

Google+ Print
البورصة تربح 7.7 مليار جنيه في أول أسبوع برمضان البورصة تربح 7.7 مليار جنيه في أول أسبوع برمضان

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 7.7 مليار جنيه، خلال جلسات تداول الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 678.625 مليار جنيه، بارتفاع بنسبة 1% عن الأسبوع الماضى.
 
وكان رأس المال السوقى للبورصة المصرية، قد ربح نحو 2.7 مليار جنيه، فى ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 678.625 مليار جنيه، وسط ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.

شاهد أيضا

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالصفقات بالبورصة المصرية 1.1 مليار جنيه خلال جلسة تداول اليوم، ومالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 55.6 مليون جنيه، 45.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيمة بلغت 8.4 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 81.3 مليون جنيه، 9.7 مليون جنيه على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 13467 نقطة، وصعد مؤشر"إيجى إكس 50" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2053 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 12260 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 573 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1369 نقطة.
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجبا شرعيا ووطنيا

فيديو| وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجبا شرعيا ووطنيا

خبير: نمو ثروات رجال الأعمال أعلى من معدل اقتصاد الدولة

خبير: نمو ثروات رجال الأعمال أعلى من معدل اقتصاد الدولة

مؤسس المخابرات القطرية: الأسرة الحاكمة مجموعة من «اللصوص والمجرمين»

مؤسس المخابرات القطرية: الأسرة الحاكمة مجموعة من «اللصوص والمجرمين»

فيديو| الإبراشي: «برج الأزاريطة المائل» معجزة.. العالم كله بيتكلم عنها

فيديو| الإبراشي: «برج الأزاريطة المائل» معجزة.. العالم كله بيتكلم عنها