«فالكون» وبوابات إلكترونية لتأمين «لجان الشغب» بامتحانات الثانوية

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استقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على الاستعانة ببوابات إلكترونية لتأمين 75 لجنة مصنفة ضمن لجان الشغب بامتحانات الثانوية العامة موزعة على المحافظات.

وقال شريف خالد، رئيس شركة فالكون، إن الشركة ستؤمن تلك اللجان، رافضًا الإفصاح عن خطة التأمين، وعدد الأفراد الذين يشاركون فى التأمين.

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وأشار خالد، إلى أن مهمة الشركة هي تفتيش الطلاب، على غرار ما يحدث في الجامعات، وضبط أي ممنوعات معهم، إضافة إلى التفتيش على تواجد أجهزة محمول معهم قبل دخول اللجان، قائلا إن الشركة ليس لها دخل في أوراق الامتحانات أو خلافه، لكنها مكلفة فقط بالوقوف، والتفتيش على أبواب اللجان.

واشار إلى تواجد عناصر نسائية في هذه اللجان لتفتيش الطالبات، مؤكدا أن عملهم سيبدأ صباح الأحد المقبل، وهو أول أيام امتحانات الثانوية.