رئيس الوزراء يتابع مع المحافظين ملف التعديات على أراضي الدولة

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قال رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، إن متابعة ملف التعديات على الأراضي المملوكة للدولة، مستمر حتى التحقق من إزالتها، مشددًا على العمل على سرعة البت في كافة الحالات التي طلبت تقنين أوضاعها؛ حتى يتسنى التعامل معها سواء بالموافقة على التقنين أو الرفض والإزالة، إذا ما كان طلب التقنين غير جدي.

كما جدد رئيس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس مع محافظي كل من الغربية والدقهلية والبحيرة ودمياط والإسكندرية وبني سويف وبورسعيد والفيوم وكفر الشيخ والمنيا، بحضور وزير التنمية المحلية، تأكيد أهمية سرعة الاستفادة من الأراضي التي يتم استرجاعها؛ لضمان عدم تعرضها للتعدي مرة أخرى، ووجه على جانب آخر بتوحيد أسلوب عرض البيانات المقدمة من مختلف المحافظات، بحيث يمكن دمجها في قاعدة بيانات موحدة؛ تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية، والاستفادة منها في الاستمرار في متابعة هذا الملف بعد ذلك.

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من جانبهم، عرض المحافظون ما تم إنجازه حتى الآن، في إطار الجهود المستمرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، كما تناولوا أبرز المشاكل والعقبات التي واجهت عمليات الازالة وحالات التقنين، وتم بحث آليات التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية فيما يتعلق بهذا الملف، وبعض التشريعات المطلوب النظر في إمكانية تعديلها لتسهيل بعض حالات التقنين.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد التقى مرتين بكامل هيئة المحافظين؛ لتناول ملف التعديات، ثم بدأ سلسلة لقاءات أخرى في شكل مجموعات لمناقشة الملف بشكل أكثر تفصيلاً، والتعرف على ماتم إنجازه من الناحية العملية.