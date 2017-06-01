فيديو| محافظ الإسكندرية يكشف خطة هدم عقار «الأزريطة» المائل

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ذكر محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أن هدم عقار "الأزريطة" المائل، سيكون يدويًا، خشية وقوع أي حوادث قد تضر بساكني العقارات المحيطة، مضيفًا "الهدم سيستغرق وقت أطول لكن معدل الأمان هيكون أكبر".

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، منذ قليل، عن العقار المائل وأذاعته قناة on live، أن ضيق الشوارع حال دون الدفع بأوناش أكثر، إذ تم الدفع بـ"ونشين"، فقط، لافتًا أن هناك عقارات مخالفة لا نستطيع إزالتها بسبب وجود سكان بها.

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وتابع "الونش هيشتغل وهيهدم بالبطيء في البداية، وهناك احتمالية انهيار العقار لكن ربنا يستر ومحيصلش".