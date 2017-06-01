الاتحاد الدولي لعمال النقل ينتقد الحكومة في خطاب لرئيس الوزراء

التحرير

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أرسل ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل، الذي يضم خمسة ملايين عامل من 150 دولة، خطابا للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، يعترض فيها على ما سمَّاه، بـ"الحملة التي تستهدف النيل من النقابيين باتحاد عمال الموانئ المصرية بسبب آرائهم النقابية والتشكيك في شرعية نقاباتهم المستقلة"، حسب قوله.

وطالب الاتحاد، الحكومة المصرية بالالتزام بالدستور والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر وخاصة الاتفاقية 87،98، الخاصة بحق التنظيم والحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية.

وأوضح كرم عبد الحليم، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بأندية قناة السويس، أن هذا الخطاب جاء ردًا على قيام رئيس الشركة القابضة للنقل البحري، ورئيس هيئة ميناء دمياط التابع لوزارة النقل، بإرسال خطابات للشركات التابعة وداخل الميناء تشكك في النقابات التابعة لاتحاد عمال الموانئ؛ لزعزعة ثقة العمال في نقاباتهم.

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وأضاف في تصريحات لـ"التحرير"، أن الاتحاد ندد أيضًا بتوقيع جزاء إداري على رئيس الاتحاد يسري معروف بسبب رأيه النقابي، من ضم العلاوة الخاصة على الراتب الأساسي، بالمخالفة للدستور والقانون والمعاهدات الدولية.

وكانت إدارة الشركة القابضة للنقل النهري وقعت جزاءًا إداريًا، خمسة أيام خصم من الراتب، على "معروف"، لمطالبته بضم العلاوة للراتب الأساسي علي صفحة التواصل الخاصة به على موقع فيسبوك.