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فيديو| كريمة: إطعام الفقراء ليس بتصويرهم وفضحهم في الإعلانات

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فيديو| كريمة: إطعام الفقراء ليس بتصويرهم وفضحهم في الإعلانات فيديو| كريمة: إطعام الفقراء ليس بتصويرهم وفضحهم في الإعلانات

التحرير

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قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر الشريف، إن إطعام الفقراء ليس بتصويرهم وفضحهم على الهواء في الإعلانات والبرامج، مضيفًا: "رجال الأعمال والفنانين ولاعبي الكرة الذين يتقاضون الملايين ولا يتصدقون، الدنيا فتنتهم وغرتهم".

ووصف "كريمة"، خلال لقائة ببرنامج "منهج حياة" على قناة "العاصمة"، اليوم الخميس، إعلانات التلفزيون لجمع التبرعات للقرى الفقيرة ومستشفى سرطان الأطفال بـ"التسول والابتزاز"، مؤكد أن ذلك مرفوض ومحرم ومجرم شرعًا.

وطالب بسرعة إيقاف تلك الإعلانات، وعدم استغلال أمراض وأوجاع الأطفال والنساء والعجائز لجمع الأموال.

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التحرير

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