صور| وزير التنمية المحلية يتناول الإفطار مع متضرري «عقار الأزاريطة»

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توجه الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إلى منطقة الأزاريطة بالإسكندرية لبحث أزمة العقار المائل.

واطمأن الشريف على حالة السكان المتضررين من العقار الكائن بشارع شامبليون بمنطقة الأزاريطة، وتناول الإفطار مع عدد منهم في المقر، الذي نقلوا إليه مؤقتا، وهو جمعية مصطفى كامل الخيرية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، للمتضررين أن عمليات الإخلاء جاءت تحسبا لوقوع أي خسائر وحفاظا على أرواحهم.

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وقام المحافظ والوزير بجولة ميدانية لموقع العقار والشوارع المحيطة به، وأعلن المحافظ خلال تفقده بدء تسكين متضرري العقار المائل بمنطقة الأزاريطة وسط المدينة والعقارات المجاورة له، وكلف المسئولين بتشكيل فريق إعاشة وتسكين وأزمات لحين انتهاء الازمة، علاوة على تجهيز وجبات لهم وكافة متطلباتهم ومستلزمات التسكين.

وأكد أنه سيتابع بنفسه أماكن الإيواء وتجهيزاتها بالكامل والاطمئنان على استقرار باق السكان.









