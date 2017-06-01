19 قتيلاً في تفجير وقصف بمحافظة درعا السورية

(أ ف ب):

قتل 19 شخصًا على الأقل، غالبيتهم من المقاتلين، الخميس، في تفجير قنبلة وقصف نفذته القوات السورية على مواقع المقاتلين في شمال غرب محافظة درعا، جنوب سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن قنبلة زرعتها القوات الحكومية بجانب الطريق انفجرت لدى مرور سيارات تابعة لفصائل مقاتلة وتبع ذلك قصف على الطريق الذي يصل بين بلدتي كفرشمس وعقربا في الريف الشمالي الغربي لدرعا.

وأضاف أن القوات الحكومية السورية قصفت موقع الانفجار حيث تجمع عدد من المدنيين.

وقال إن 13 من القتلى ينتمون إلى الفصائل المقاتلة وثلاثة آخرون على الأقل مدنيون، فيما لم تعرف هويات القتلى الباقين. وأصيب كذلك أكثر من 12 شخصا بجروح.

وتتهم القوات السورية بزرع عبوات ناسفة على الطرق التي يسلكها المقاتلون الذين يحاربونها.

ومحافظة درعا من آخر معاقل الفصائل المقاتلة وبينها فصائل جهادية.

وقتل أكثر من 320 ألف شخص في النزاع السوري الدائر منذ 2011.