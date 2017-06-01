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الجزائر تقرر استقبال السوريين العالقين على حدودها

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مصراوي Masrawy

الجزائر تقرر استقبال السوريين العالقين على حدودها

09:02 م الخميس 01 يونيو 2017

الجزائر تقرر استقبال السوريين العالقين على حدودها

الجزائر تقرر استقبال السوريين العالقين على حدودها

(أ ف ب):
أعلنت الجزائر، الخميس، نيتها استقبال مجموعة من أربعين لاجئا سوريًا عالقين منذ منتصف أبريل على حدودها مع المغرب.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن متحدث باسم وزارة الخارجية إن الأخيرة أبلغت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة أنها قررت لأسباب إنسانية استقبال مجموعة من الرعايا السوريين من بينهم امرأة حامل وأطفال عالقين منذ 17 أبريل الماضي بمنطقة فكيك في المغرب.

وكانت مفوضية اللاجئين دعت، الثلاثاء الماضي، المغرب والجزائر إلى التحرك سريعا لمساعدة نحو أربعين لاجئا سوريًا عالقين منذ منتصف أبريل الماضي في ظروف مؤسفة على الحدود بين البلدين اللذين يرفضان استقبالهم.

وأوضح المتحدث أن هذه اللفتة الإنسانية الاستثنائية التي تبادر بها الجزائر نابعة من إرادتها في وضع حد لهذه الحالة في هذا الشهر الفضيل من خلال استقبال أفراد هذه المجموعة من المهاجرين السوريين على ترابها وضمان إيوائهم وتقديم العلاج الضروري لهم وتمكينهم إن أعربوا عن رغبتهم في الالتحاق بأفراد آخرين من عائلاتهم موجودين في دول أخرى في إطار لم شمل العائلات".

ولجأ أكثر من أربعين ألف سوري إلى الجزائر منذ بدء النزاع في بلادهم في 2011.

والحدود بين الجزائر والمغرب مقفلة منذ العام 1994 بسبب التوتر بين البلدين خصوصًا على خلفية النزاع في الصحراء الغربية.

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