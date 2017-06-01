بالصور.. محافظ الإسكندرية ووزير التنمية يتناولان الإفطار مع متضرري "عقار الأزاريطة"

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تناول الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، الإفطار مع عدد من المتضررين من عقار الأزاريطة المائل، وذلك بعد نقلهم إلى جمعية مصطفى كامل الخيرية.

وقال "سلطان": "إن عمليات إخلاء سكان العقارات المجاورة للعقار المائل بالشوارع المحيطة به ونقلهم إلى أماكن إيواء مؤقتة يأتي تحسبًا لوقوع أي خسائر وحفاظًا على أرواحهم".

كان المحافظ، رافقه وزير التنمية المحلية، قاما بجولة ميدانية لموقع العقار والشوارع المحيطة به، للتأكد من تسكين متضرري العقار والعقارات المجاورة له.

وكلف المحافظ بتشكيل فريق إعاشة وتسكين وأزمات لحين انتهاء الأزمة، علاوة على تجهيز وجبات لهم وكافة متطلباتهم ومستلزمات التسكين، مؤكدًا أنه سيتابع بنفسه أماكن الإيواء وتجهيزاتها بالكامل.

جدير بالذكر، أنه جرى تجهيز مراكز الايواء السريعة لنقلهم بشكل مبدئي، حيث وفرت إدارة الإسكان المركزي ٢٩٥ مكانًا، ووفرت مديرية الشباب والرياضة ٥ أماكن، والتربية والتعليم ٥٢٩ مكانًا، والتضامن الاجتماعي ١٠٠ مكان، بالإضافة إلى مساهمات الجمعيات الخيرية.

وخصصت المحافظة ٢١ وحدة سكنية بتعاونيات العامرية بمساحة ٨٥ مترًا لتسكين السكان المتضررين بشكل دائم، ومن المقرر أن تقوم مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير كافة الأساسيات بها.