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ألمانيا تحصر ترحيل اللاجئين الأفغان في من يمثلون خطورة شديدة

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مصراوي Masrawy

ألمانيا تحصر ترحيل اللاجئين الأفغان في من يمثلون خطورة شديدة

08:59 م الخميس 01 يونيو 2017

ألمانيا تحصر ترحيل اللاجئين الأفغان في من يمثلون خطورة شديدة

اللاجئين

برلين (د ب أ)
قررت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، حصر أعداد اللاجئين الأفغان الذين يتم ترحيلهم إلى بلادهم، في الحالات الاستثنائية فقط، التي تمثل خطرا شديدا على أمن ألمانيا .

كانت والولايات في ألمانيا علقت في وقت سابق اليوم الخميس بشكل مؤقت ترحيل اللاجئين الأفغان إلى بلادهم بعد الهجوم الإرهابي الكبير الذي وقع أمس في كابول.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، بعد لقاء مع رؤساء وزارات الولايات الألمانية في برلين إن الوضع الأمني سيعاد تقييمه من جديد حتى حلول الشهر المقبل.

يأتي القرار الخاص بتعليق ترحيل اللاجئين الأفغان إلى بلادهم بعد جدل شديد في المانيا بين المؤيدين والمعارضين للترحيل .

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