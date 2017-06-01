انفجارات وإطلاق نار في هجوم لداعش على منتجع بالفلبين

كتب – محمد الصباغ:

شهدت العاصمة الفلبينية مانيلا اليوم الخميس سماع دوي انفجارات وطلقات نارية في منتجع ترفيهي، وانتشرت قوات الشرطة في موقع الحدث.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن أجهزة الشرطة لم تعلق حتى الآن، فيما انتشرت صورا على وسائل التواصل الاجتماعي للمنتجع القريب من مطار المدينة، وأعمدة الدخان تتصاعد منه.

وقال شاهد عيان من موقع الهجوم لرويترز إنه قد تم إخلاء المنتجع من الموظفين ورفض إعطاء أي تفاصيل أخرى. وأضاف أن الشرطة سيطرت تماما على الموقف.

وذكر موقع مانيلا ستاندرد أن رجال ملثمين ومسلحين أطلقوا النيران على أشخاص بفندق بالمنتجع وأصابوهم بشكل بالغ. زكتب منتجع "ورلد مانيلا" عبر حسابه بموقع تويتر "المنتجع مغلق بعد التقارير عن إطلاق النار من رجال مجهولين".

وأضاف "نعمل مع الشرطة الفلبينية لضمان أمن العاملين والضيوف. نطالبكم بالدعاء في هذه الأوقات الصعبة".

فيما ذكرت وكالة فرانس برس أن تنظيم داعش الإرهابي أعلن مسئوليته عن الهجوم الذي لم تتضح أي تفاصيل عن ضحاياه بعد.

وكان التنظيم قد زعم أمس الأربعاء مسئوليته عن تفجير مروع بحي السفارات بالعاصمة الأفغانية كابول أسفر عن مقتل 90 شخصًا وإصابة حوالي 400 أخرين، وبين القتلى كان أفراد من حرس السفارة الأمريكية الأفغان.