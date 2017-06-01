بالتفاصيل.. كيف تحصل على قرض ومصنع من مبادرة البنك المركزي​؟

كتب- محمد عمارة:

قال المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر شروطها مُيسرة، وتتراوح قيمة القروض متوسطة الأجل من 100 ألف جنيه حتى 2 مليون جنيه لتمويل الأنشطة القائمة والجديدة.

وأضاف عبد الرازق، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن سعر الفائدة 5% بشكل متناقص، وذلك بالنسبة لحديثي التأسيس يكون رأس المال المدفوع طبقا للسجل التجاري من 50 ألف حتى 5 مليون جنيه للمشروعات الصناعية ومن 50 ألف حتى 3 مليون جنيه للمشروعات غير الصناعية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد قال في يناير من العام الماضي، إن القطاع المصرفي سيضخ 200 مليار جنيه مصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد السيسي، أنه وجه تعليمات للبنك المركزي بتنفيذ برنامج شامل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الأربع المقبلة لن تقل عن 20% من إجمالي القروض المصرفية.

وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة تكون ضامنة للأرض والمجمع الصناعي الذي يضم مئات المصانع الجاهزة، مشيرا إلى أن هناك 3 مجمعات في مدن السادات وبدر وجنوب بورسعيد، تم طرحها وجرى الانتهاء من بيع مصانعها طبقا للمبادرة، على أن تكون كل المجمعات التي ستطرح خلال أيام وعددها 8 في مناطق الصعيد​.

وأكد أن المتقدم للحصول على القرض يتسلم مصنعه خلال عام، بعد انتهاء دراسة البنك الممول مع الهيئة، على أن يدفع 15% من ثمن المصنع إضافة إلى 10% والباقي على 10 سنين.

وقال مصدر مطلع، إن المستندات المطلوبة للحصول على القرض هي: صورة عقد تأسيس المنشأة، ومستخرج حديث من السجل التجاري، وصورة من البطاقة الضريبية، وصورة رخصة مزاولة النشاط، والموقف الضريبي والتأمينين، وصورة مستند ملكية المشروع أو عقد الإيجار، وميزانيات منذ بداية النشاط وبحد أقصى ثلاث ميزانيات للشركات القائمة، وذلك بالنسبة لمن يملك نشاط تجاري أو صناعي أو من لا يملك من الأساس.

وأضاف المصدر أن التقدم يكون من خلال مقر الهيئة على أن يحصل على التمويل من خلال 3 بنوك حددهم البنك المركزي، وأن أنشطة المصانع تتنوع من بين هندسية وكيماوية وغذائية، والمجمع الواحد يضم متوسط 200 مصنع، تتراوح مساحتهم من 300 متر حتى 1900 متر، كما تتراوح أسعار المصانع وتقييمها من مليون جنيه إلى 3 مليون جنيه كاملة الترفيق، فيما تزيد مصانع منطقة بورسعيد لتميز الأرض هناك وارتفاع سعرها.