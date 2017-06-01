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فيديو| عمرو خالد: «المتطرفون احتكروا الإسلام وهو للدنيا كلها»

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فيديو| عمرو خالد: «المتطرفون احتكروا الإسلام وهو للدنيا كلها» فيديو| عمرو خالد: «المتطرفون احتكروا الإسلام وهو للدنيا كلها»

التحرير

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قال الدكتور عمرو خالد إنه قبل نزول الوحي على النبي بـ6 أ شهر، كانت هناك "إرهاصات للنبوة، أي مقدمات تحدث يوميًا من الله عز وجل".

وأضاف خالد خلال تقديم برنامجه الرمضاني "نبي الرحمة والتسامح"، اليوم الخميس، أن التمهيدات على النبي كانت ثلاثة، الرؤية مثل فلق الصبح، بمعنى ما يراه في الليل يحدث في النهار، ثم السلام على الحجر والشجر، والأخيرة حبب إليه الذهاب لغار حراء.

وأوضح أن "كلمة الإنسان أتت بعد كلمة اقرأ 3 مرات، وهو ما رأي معه أن الله تعالى يقول للنبي إن رسالتك ليست محصورة على المسلمين بل اقرأ للإنسانية وليس للسيطرة عليها، لكن المتشددين والمتطرفين احتكروا الدين علينا بينما الإسلام للدنيا كلها".

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التحرير

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