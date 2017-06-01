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مصدر: «عقار الأزاريطة» صادر له 20 قرارا بوقف أعمال البناء

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مصدر: «عقار الأزاريطة» صادر له 20 قرارا بوقف أعمال البناء مصدر: «عقار الأزاريطة» صادر له 20 قرارا بوقف أعمال البناء

التحرير

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كشفت التحقيقات الخاصة والمبدئية عن أن عقار الأزاريطة المائل بالإسكندرية، صادر له 20 قرارا بوقف أعمال البناء.

وقال مصدر مسؤول بمحافظة الإسكندرية، إن العقار المائل حصل على رخصة ببناء دور أرضي وطابقين علويين فقط وتحمل رقم 177 لسنة 2003.

وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن العقار ملك ميرفت عوض نصر.

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وذكر أن العقار المقابل للعقار المائل، صادر له 37 قرار إزالة منذ عام 2012، وملك أحمد محمد عبد اللطيف ومكون من دور أرضي و17 طابقا.

وأوضح المصدر أن الأهالى والسكان السبب الرئيسي فى عدم تنفيذ قرارات الإزالة.

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التحرير

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