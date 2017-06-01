تفاصيل الاجتماع المغلق بين رئيسي البرلمان والوزراء
تفاصيل الاجتماع المغلق بين رئيسي البرلمان والوزراء
08:19 م الخميس 01 يونيو 2017
رئيسي البرلمان والوزراء
كتب- أحمد علي:
عقد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اجتماعا مغلقا مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية، اليوم الخميس، بحضور وزير شئون مجلس النواب عمر مروان، ومحمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وعمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية، الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة.
وبحسب بيان صادر عن الاحتماع، تناول اللقاء تقييم الأوضاع المالية والاقتصادية، ودراسة المستجدات والتغيرات التي تحكمها وتؤثر عليها.
وأشار البيان إلى أنه تم خلال اللقاء تبادل الآراء حول الملفات الاقتصادية المختلفة، ومشروعات القوانين المطلوب الانتهاء منها، وأنه تم الاتفاق على حزمة من القوانين التشريعات الاقتصادية التي ستقدمها الحكومة للبرلمان الأيام المقبلة.
من جانبه، قال النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الحكومة ستتقدم بمشروع تعديلات على قانون الضريبة الدخل وتعديلات على قانون رسوم التنمية لمجلس النواب يوم الأحد المقبل.
وأكد غلاب، أن الاجتماع لم يتطرق إلي الحديث عن الزيادات المتوقعة في أسعار الطاقة، لافتا إلى أن هناك سلسلة لقاءات بين الحكومة والبرلمان خلال الفترة المقبلة، وقد يكون هناك اجتماع آخر الأسبوع المقبل.
كما قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، إن دار حول المشروعات والقوانين الهامة المعروضة علي مجلس النواب ومشروعات قوانين تتعلق الملفات الاقتصادية ستقدمها الحكومة للمجلس قريبا، ولم يفصح الوزير عن طبيعة هذه المشروعات.
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