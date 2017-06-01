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لجنة تحقيق برلمانية: تعامل السلطات الألمانية مع حالة العمري اتسم بالإهمال

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مصراوي Masrawy

لجنة تحقيق برلمانية: تعامل السلطات الألمانية مع حالة العمري اتسم بالإهمال

08:05 م الخميس 01 يونيو 2017

لجنة تحقيق برلمانية: تعامل السلطات الألمانية مع حالة العمري اتسم بالإهمال

أنيس العمري

برلين (د ب أ)
توصلت لجنة تحقيق برلمانية، اليوم الخميس، في برلين إلى أن السلطات الألمانية تصرفت مع الإرهابي أنيس العمري بصورة تتسم بالإهمال .

وذكر تقرير اللجنة أن المنهجية التي تقدر بها الشرطة المخاطر أدت إلى تصنيف العمري تصنيفا خاطئا.

وقال التقرير الذي قدم إلى البرلمان الألماني "بوندستاج": "إن تصنيف العمري كشخص شديد الخطورة جاء على اساس العديد من المعلومات المتوافرة، ومن ثم فليس من المفهوم ألا يتم تضييق مجال تعاملاته بالصورة الواجبة".

وأشار التقرير إلى أن هذه المعلومات كانت تحتم على أمن الدولة "اتخاذ إجراءات إضافية لمزيد من الكشف عن حقيقته" ، إلا أن ذلك لم تتم المطالبة به ولا تم اتخاذه مباشرة من الجهات المعنية بذلك، مشيرا إلى أن سلطات تسجيل الأجانب لم تهيئ لترحيل العمري بصورة كافية وأن العديد من مقار الادعاء العام لم تتعاون معا على الوجه المطلوب في قضيته.

من جهة أخرى، رفض اثنان من أعضاء اللجنة البرلمانية التوقيع على التقرير وانتقداه بشدة، حيث قال نائب رئيس اللجنة أندريه هان اليوم الخميس: "التقرير عمل على تجميل صورة السلطات في كثير من نقاطه، ويوحي بأن الجهات المختصة قامت بكل شيء بصورة سليمة تقريبا"، مضيفا أن السقطات والإخفاقات والقرارات الخاطئة من قبل السلطات لم ترد إلا بصورة نادرة في التقرير.

وانتقد النائب هانز كريستيان شتروبله إخفاء الألمانية لمحاضر الدردشة التي أجراها القاتل، مبينا أن سلطات الأمن لم تقم بواجباتها في ذلك.

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