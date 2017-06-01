أخبار عاجلة

الجيش الفلبيني: الأوضاع داخل منتجع "ريزولت مانيلا " تحت السيطرة -
فيديو| وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجبا شرعيا ووطنيا -
خبير: نمو ثروات رجال الأعمال أعلى من معدل اقتصاد الدولة -
مؤسس المخابرات القطرية: الأسرة الحاكمة مجموعة من «اللصوص والمجرمين» -
مستشار ترامب يترك منصبه بعد الانسحاب من "اتفاقية باريس" للتغيرات المناخية -
فيديو| الإبراشي: «برج الأزاريطة المائل» معجزة.. العالم كله بيتكلم عنها -
شاهد.. لحظة قبض الشرطة الأمريكية على «تايجر وودز» -
مساء الأنوار - لقاء مع سعد سمير من احتفالية الأهلي باللقب 39 للدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أكثر من 40 مهاجرا أفريقيا "ماتوا عطشا" في الصحراء الكبرى

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أكثر من 40 مهاجرا أفريقيا "ماتوا عطشا" في الصحراء الكبرى

07:59 م الخميس 01 يونيو 2017

ستة ناجين تمكنوا من الوصول سيرا إلى قرية نائية

لندن (بي بي سي)
لقي أكثر من 40 شخصا حتفهم جراء العطش بعد أن تعطلت شاحنة كانت تقلهم في رحلة عبر الصحراء الكبرى شمالي النيجر، بحسب ما قال الصليب الأحمر لبي بي سي نقلا عن عدد من الناجين.

وقال لاوال طاهر، مسؤول الصليب الأحمر بمنطقة بيلما، إن ستة ناجين تمكنوا من الوصول سيرا إلى قرية نائية حيث قالوا إن 44 شخصا معظمهم من غانا ونيجيريا لقوا مصرعهم بسبب العطش.

وأضاف أن هناك أطفالا بين الضحايا.

وزادت أعداد المهاجرين الذين يعبرون الصحراء الكبرى في السنوات القليلة الماضية إذ يجازف أبناء غرب أفريقيا الفقراء بأرواحهم سعيا للوصول إلى أوروبا.

ولم تتحرك أي جهة للبحث عن الجثث بعد، بحسب مسؤول الصليب الأحمر.

ونقلت رويترز عن السلطات في نيجيريا أن معرفة العدد الدقيق للضحايا شبه مستحيل نظرا للمساحة الشاسعة للصحراء.

والطريق من النيجر إلى ليبيا هو أحد الطرق الرئيسية التي يسلكها المهاجرون للوصول إلى شمال أفريقيا ومنها إلى أوربا عبر البحر المتوسط.

ويمثل عبور الصحراء الكبرى أحد أخطر مراحل الرحلة المحفوفة بالمخاطر إذ يتزاحم المهاجرون بأعداد كبيرة في شاحنات غير مجهزة وفي الأغلب لا تكون هناك مساحة لقوارير مياه كافية خلال الرحلة.

هذا المحتوى من

BBC

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل 44 مهاجرا بعد تعطل شاحنة كانوا يستقلونها من النيجر إلى ليبيا

    مقتل 44 مهاجرا بعد تعطل شاحنة كانوا يستقلونها من النيجر إلى ليبيا

    أخبار
  • المعارضة في جنوب أفريقيا تقاضي زوما ووزراء بتهمة الفساد

    المعارضة في جنوب أفريقيا تقاضي زوما ووزراء بتهمة الفساد

    أخبار

  • "قراقع" يعلن بعض بنود اتفاق الأسرى الفلسطينيين مع مصلحة سجون الاحتلال

    أخبار
  • مطالبات بالكشف عن مصير الأسير مروان البرغوثي

    مطالبات بالكشف عن مصير الأسير مروان البرغوثي

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • كيف سيزال عقار الأزاريطة المائل؟.. 22 جهة حكومية تتابع الموقف - صور

    كيف سيزال عقار الأزاريطة المائل؟.. 22 جهة حكومية تتابع الموقف - صورأخبار

  • نقيب التمريض تهاجم بيومي فؤاد:

    نقيب التمريض تهاجم بيومي فؤاد: "هنهزر عند النائب العام سوا"- فيديوفنون

  • إخلاء 30 عقار مجاور لـ

    إخلاء 30 عقار مجاور لـ"برج الأزاريطة" المائل.. والمحافظ يعلن موعد هدمهأخبار

  • "التضامن الاجتماعي": صرف معاشات يونيو غداأخبار

  • ماذا يحدث لحساب

    ماذا يحدث لحساب "فيسبوك" بعد وفاتك؟هو وهي

  • زينة تخون نيللي كريم مع زوجها في خامس حلقات

    زينة تخون نيللي كريم مع زوجها في خامس حلقات "لأعلى سعر"فنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجبا شرعيا ووطنيا

فيديو| وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجبا شرعيا ووطنيا

فيديو| الإبراشي: «برج الأزاريطة المائل» معجزة.. العالم كله بيتكلم عنها

فيديو| الإبراشي: «برج الأزاريطة المائل» معجزة.. العالم كله بيتكلم عنها

فيديو| بكري عن عقار الإسكندرية المائل: «نتيجة طبيعية للفساد والرشوة»

فيديو| بكري عن عقار الإسكندرية المائل: «نتيجة طبيعية للفساد والرشوة»

فيديو| محافظ الإسكندرية يكشف خطة هدم عقار «الأزريطة» المائل

فيديو| محافظ الإسكندرية يكشف خطة هدم عقار «الأزريطة» المائل