تونس: حبس أربعة مفطرين في نهار رمضان
تونس: حبس أربعة مفطرين في نهار رمضان
07:46 م الخميس 01 يونيو 2017
تونسيون يتبضعون في أول أيام رمضان
لندن (بي بي سي)
قضت محكمة الناحية بولاية بنزرت التونسية بسجن أربعة رجال شهرا واحدا لإفطارهم علنا في نهار رمضان في حديقة عامة.
وقال المتحدث باسم الادعاء العام، في المحكمة، شكري لحمر،"إن الإفطار في نهار رمضان في حديقة عامة عمل مستفز".
وأضاف أن المدانين الأربعة أمامهم 10 أيام للطعن في الحكم القضائي، قبل أن ينفذ ضدهم.
وأحيل الأربعة إلى المحكمة بعد شكوى تقدم بها مواطنون يقيمون قرب الحديقة العامة.
وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوة إلى مظاهرات يوم 11 يونيو للدفاع عن حق المفطرين في نهار رمضان، واحترام الحريات الفردية.
وعلى الرغم من أن الدستور التونسي ينص على أن "الإسلام دين الدولة"، فإن القانون لا يمنع صراحة الإفطار في نهار رمضان في الأماكن العامة، وهو تناقض يثير جدلا كل عام، بحلول شهر الصيام.
وتغلق المطاعم والمقاهي أبوابها في نهار رمضان في تونس، ولكن بعضها يعمل خفية، إذ لا يُرى الناس الزبائن وهم يفطرون خلف أبواب مغلقة.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
رئيس حزب ديني في تونس يقود حملة في الشوارع ضد المقاهي المفتوحة في
-
ليبيون يتوافدون على معبر راس جدير الحدودي مع تونس مع تصاعد العنف المسلح
-
بدء شهر رمضان وسط عنف ومصاعب اقتصادية في المنطقة
-
"وزراء الداخلية العرب" يعلن وقوفه إلى جانب مصر ضد الإرهاب
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
كيف واجهت نادية الجندي "سحلية" رامز جلال - فيديوفنون
-
السيسي يصدر قرارًا جمهورياً بالموافقة على قرض بـ 500 مليون دولارأخبار
-
بعد تشكيل المرصد الإعلامي.. "الأعمال الرمضانية المخالفة" بين إيقافأخبار
-
"عودة" أول بنك يرفع الفائدة 2% على شهادات الادخار ثابتة العائدةأخبار
-
البيت الأبيض: على قطر الالتزام بمذكرة تفاهم قمة الرياضأخبار
-
نقيب التمريض تهاجم بيومي فؤاد: "هنهزر عند النائب العام سوا"- فيديوفنون