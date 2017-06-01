عبد الحفيظ: التتويج ببطولة الدوري لم يكن سهلًا

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أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه وجد منافسة قوية في مشوار التتويج بلقب الدوري هذا الموسم للمرة الثانية على التوالي والـ39 في تاريخ النادي.

وقال عبد الحفيظ عبر إذاعة راديو هيتس:"هناك منحنيات، وصعوبات واجهتنا، ولكن الأهم كيفية التصدي لها، فالفرق الكبيرة تجيد لملمة أوراقها ولديها ثبات انفعالي، وهو أمر مهم في موسم طويل جدًا، لأنه إذا تأثرنا بانخفاض مستوى الفريق أو تراجع النتائج، سنمنح فرصة لأي منافس لزيادة فارق النقاط معنا".

وأضاف "لقد تعادلنا مع بتروجيت والاتحاد في مباراتين متتاليتين بأول 7 جولات، بعدها فاز الفريق 8 مباريات وتعادل مرة واحدة، بالتأكيد كانت المنافسة موجودة، ولكن الأهلي كان مختلفًا، وحالته القوية هي التي كان لها كلمة الحسم".

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وأختتم "الأهلي لديه عقيدة وقناعة دائما نؤكدها لكل اللاعبين سواء الباقين أو الراحلين وكذلك المعتزلين، تشير إلى أنه طالما الفريق متماسك، والتركيز على النجاح الجماعي بصرف النظر عن غضب أي لاعب من عدم المشاركة فمصلحة الفريق أهم، سيكون لنا النجاح في النهاية".

يذكر أن الأهلي قد حسم بطولة الدوري، بعد تعادل مع نظيره مصر للمقاصة، بهدفين لكل فريق أسفرت عن تتويجه ببطولة الدوري.