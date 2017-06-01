«معلول» ينضم لمنتخب تونس عقب مواجهة «الوداد»

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تلقى الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خطابًا رسميًا من الاتحاد التونسي لكرة القدم، يطلب فيه استدعاء علي معلول، ظهير أيسر الفريق، للانضمام لمعسكر منتخب بلاده؛ استعدادًا لمواجهة المنتخب المصري.

ومن المقرر أن ينضم معلول لمنتخب بلاده عقب مباراة الأهلي والوداد المغربي المقرر لها الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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جدير بالذكر أن المنتخب الوطني المصري سيلاقي نظيره التونسي يوم 11 يونيو الجاري بتونس، ضمن الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون.