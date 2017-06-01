سموحة: تعاقدنا مع «أشيمبونج» وأبلغت الزمالك رفضي التفريط في اللاعب

التحرير

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قال المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، أنه قد تعاقد مع الغاني بنجامين أشيمبونج، مهاجم فريق الداخلية، لمدة 3 سنوات، وهذا يمنع الزمالك من التعاقد معه.

وأضاف رئيس نادي سموحة في تصريحات خاصة، لـ«التحرير»، أن اللاعب الغاني حصل على مقدم عقد وتم دفع الشرط الجزائي لنادي الداخلية في اتحاد الكرة".

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وأكد عامر رفضه قائلًا "تحدث معي مرتضى منصور بشأن ترك اللاعب للقلعة البيضاء، وأبلغته رفضي".

يذكر أن الزمالك، اقترب من التعاقد مع أشيمبونج، مهاجم الداخلية، ومن المنتظر الإعلان عن الصفقة خلاص الساعات القليلة المقبلة.