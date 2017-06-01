أخبار عاجلة

الجيش الفلبيني: الأوضاع داخل منتجع "ريزولت مانيلا " تحت السيطرة -
فيديو| وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجبا شرعيا ووطنيا -
خبير: نمو ثروات رجال الأعمال أعلى من معدل اقتصاد الدولة -
مؤسس المخابرات القطرية: الأسرة الحاكمة مجموعة من «اللصوص والمجرمين» -
مستشار ترامب يترك منصبه بعد الانسحاب من "اتفاقية باريس" للتغيرات المناخية -
فيديو| الإبراشي: «برج الأزاريطة المائل» معجزة.. العالم كله بيتكلم عنها -
شاهد.. لحظة قبض الشرطة الأمريكية على «تايجر وودز» -
مساء الأنوار - لقاء مع سعد سمير من احتفالية الأهلي باللقب 39 للدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

صور| صلاة الجنازة على شهيدي حادث الوادي الجديد الإرهابي

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أدى الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، صلاة الجنازة على جثامني العقيد خالد محمد عطية، والمقدم أركان حرب مراد فتحي، اللذان استشهدا في أثناء تأدية واجبهما الوطني بالواحات في الوادي الجديد، خلال مداهمتهما لإحدى البؤر ومطاردة عناصر إرهابية.

وشارك الشعراوي في الجنازة العسكرية للشهيدين، التي خرجت من مسجد النصر بالمنصورة، بحضور اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، اللواء فايز شلتوت، السكرتير العام، مختار الخولي، وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد، العميد تامر نصار، المستشار العسكري للمحافظة، وقيادات عسكرية وشرطية.

انطلقت سيارات الإسعاف عقب انتهاء الجنازة من أمام المسجد إلى مسقط رأسيهما لدفنهما بمقابر الأسرة، وحضر الآلاف من أهالي مدينة المنصورة لتوديعهما وسط ترديد هتافات "لا اله الا الله الشهيد حبيب الله".

شاهد أيضا

وقدم المحافظ، واجب العزاء لأسر الشهيدين، مؤكدا أن لن تنسى أبنائها الذين يضحون بأنفسهم من أجل حماية تراب الوطن، مضيفا أن الشهداء في ربوع مصر سطرت أسماؤهم بحروف من نور في سجلات التاريخ ويكفيهم شرفا وتكريما أن جعلهم الله عنده شهداء.

وتابع أن الإرهاب الاسود لا يمكنه أن يثني عزيمة مصر عن السير قدما لاستكمال مسيرتها نحو العزة والتنمية والاستقرار، مشيرا إلى أن الجميع يعملون بكل الجهد لتقديم جميع أوجه الرعاية والعناية لجميع أسر الشهداء.

0080ac975f.jpg
09f8a298f4.jpg
f4d5a5d076.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 بالصاغة في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 بالصاغة في مصر

مدرب الوداد: هدفنا الفوز على الأهلي في مصر

مدرب الوداد: هدفنا الفوز على الأهلي في مصر

مصرع وإصابة 6 أشخاص في مشاجرة ثأرية بأسيوط

مصرع وإصابة 6 أشخاص في مشاجرة ثأرية بأسيوط