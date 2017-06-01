صور| صلاة الجنازة على شهيدي حادث الوادي الجديد الإرهابي

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أدى الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، صلاة الجنازة على جثامني العقيد خالد محمد عطية، والمقدم أركان حرب مراد فتحي، اللذان استشهدا في أثناء تأدية واجبهما الوطني بالواحات في الوادي الجديد، خلال مداهمتهما لإحدى البؤر ومطاردة عناصر إرهابية.

وشارك الشعراوي في الجنازة العسكرية للشهيدين، التي خرجت من مسجد النصر بالمنصورة، بحضور اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، اللواء فايز شلتوت، السكرتير العام، مختار الخولي، وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد، العميد تامر نصار، المستشار العسكري للمحافظة، وقيادات عسكرية وشرطية.

انطلقت سيارات الإسعاف عقب انتهاء الجنازة من أمام المسجد إلى مسقط رأسيهما لدفنهما بمقابر الأسرة، وحضر الآلاف من أهالي مدينة المنصورة لتوديعهما وسط ترديد هتافات "لا اله الا الله الشهيد حبيب الله".

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وقدم المحافظ، واجب العزاء لأسر الشهيدين، مؤكدا أن مصر لن تنسى أبنائها الذين يضحون بأنفسهم من أجل حماية تراب الوطن، مضيفا أن الشهداء في ربوع مصر سطرت أسماؤهم بحروف من نور في سجلات التاريخ ويكفيهم شرفا وتكريما أن جعلهم الله عنده شهداء.

وتابع أن الإرهاب الاسود لا يمكنه أن يثني عزيمة مصر عن السير قدما لاستكمال مسيرتها نحو العزة والتنمية والاستقرار، مشيرا إلى أن الجميع يعملون بكل الجهد لتقديم جميع أوجه الرعاية والعناية لجميع أسر الشهداء.





