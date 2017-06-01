حزب الله اللبناني يدين تفجير العاصمة الأفغانية كابول

بيروت ( د ب أ )

أدان "حزب الله" اللبناني في بيان مساء اليوم الخميس التفجير الإرهابي الذي استهدف العاصمة الأفغانية كابول ، وأدى الى مقتل وجرح مئات الأشخاص .

وقال البيان "يدين حزب الله جريمة التفجير الآثمة التي ارتكبتها العصابات الإجرامية في العاصمة الأفغانية كابول، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من مئة شخص وإصابة المئات الآخرين".

وأضاف "إن هذه الجريمة الشنيعة التي حصلت في أجواء شهر رمضان المبارك، شهر الخير والسلام، تدل على أن هذه العصابات تتغطى بالدين كي تمارس نقيضه، فتنشر الرعب والموت والدمار في البلاد الآمنة، خدمةً لمشاريع غريبة عن أمتنا وعن أوطاننا".

وتابع البيان "إن العنف الأعمى الذي يزرعه هؤلاء المجرمون في العالم، ودون أي احترام لحرمة النفس البشرية، هو استكمال لمسيرة الإرهاب التي تمارسها القوى العظمى على مدى عقود، والتي وكّلت هذه القوى الإرهابية مهمة الاستمرار فيها عبر تقديم مختلف أشكال الدعم لها".

وكان قد قتل 80 شخصاً على الأقل ، وجرح 350 آخرين بتفجير سيارة مفخخة صباح أمس الأربعاء داخل منطقة تضم سفارات أجنبية ومقرات حكومية وسط العاصمة الأفغانية كابل.