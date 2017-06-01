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عدد اللاجئين السوريين يتجاوز 40 ألفا في الجزائر

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مصراوي Masrawy

عدد اللاجئين السوريين يتجاوز 40 ألفا في الجزائر

07:34 م الخميس 01 يونيو 2017

عدد اللاجئين السوريين يتجاوز 40 ألفا في الجزائر

اللاجئين السوريين

الجزائر (د ب أ)
ارتفع عدد السوريين بالجزائر حاجز الـ 40 ألفا بعدما قررت البلاد لأسباب انسانية استقبال مجموعة من الرعايا السوريين، من بينهم امرأة حامل وأطفال عالقين منذ 17 ابريل الماضي بمنطقة فكيك المغربية.

كان المغرب رفض استقبال لاجئين سوريين متهما الجزائر جارته الشرقية بطردهم نحو اراضيه، وهو ما نفته الجزائر جملة وتفصيلا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف، لوكالة الانباء الجزائرية اليوم الخميس " تم اليوم استقبال ممثل المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة حمدي بوخاري بمقر وزارة الخارجية.

وأضاف الشريف أنه جرى إخطار ممثل المفوضية السامية بقرار السلطات الجزائرية على أعلى مستوى باستقبال، على ترابها ولأسباب انسانية، مجموعة الرعايا السوريين من بينهم امرأة حامل واطفال عالقين منذ 17 ابريل الماضي بمنطقة فكيك بالتراب المغربي".

وشدد على أن " واجب التضامن هذا هو نفسه الذي دفع بالجزائر الى استقبال على ترابها منذ بداية الازمة التي تضرب هذا البلد الشقيق، اكثر من 40 الف سوري استفادوا من اجراءات مكنتهم من الحصول من تسهيلات فيمايخص الاقامة والتنقل الحر والدراسة والعلاج والسكن وممارسة نشاطات تجارية".

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