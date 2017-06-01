أمن القليوبية يعثر على ربة منزل طوخ المختطفة
أمن القليوبية يعثر على ربة منزل طوخ المختطفة
07:22 م الخميس 01 يونيو 2017
القليوبية - أسامه علاء الدين:
تمكنت مباحث القليوبية، من العثور علي إيمان محمود حمزة، ربة منزل، المختطفة منذ يوم الخميس الماضي، فى مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
وكان المئات من أهالي قرية ربة المنزل المختطفة بكفر الجمال بطوخ قطعوا الطريق الرئيسي أول أمس، وشريط السكة الحديد، والطريق الزراعي "مصر – إسكندرية الزراعى احتجاجًا على غياب الفتاة.
كان اللواء انور سعيد مدير امن القليوبية، تلقي إخطارا من العميد فوزى عبدربه مأمور مركز طوخ، بقطع اهالي قرية كفر الجمال بطوخ شريط السكة الحديد، والطريق الزراعي مصر – إسكندرية الزراعى إحتجاجا على غياب إيمان محمود حمزة.
يذكر أن السيدة المتغيبة، ربة منزل، ومتزوجة من ام ولديها 3 أطفال اختفت الخميس الماضي اثناء شرائها مستلزمات رمضان من مدينة طوخ.
وجاري موافاتكم بالتفاصيل..
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