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سياسي بريطاني يسخر من "محاولة هستيرية" لربطه بتحقيق أمريكي حول روسيا

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مصراوي Masrawy

سياسي بريطاني يسخر من "محاولة هستيرية" لربطه بتحقيق أمريكي حول روسيا

06:44 م الخميس 01 يونيو 2017

نايجل فاراج

لندن (د ب أ)
هاجم السياسي البريطاني نايجل فاراج، اليوم الخميس، تقريرا من صحيفة "جارديان" يذكر أنه "شخص محل اهتمام" في تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي الامريكي بشأن وجود علاقات محتملة بين الكرملين والحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد .

وكتب فاراج، الزعيم السابق لحزب الاستقلال البريطاني، على موقع تويتر: "في رد على مقال صحيفة (جارديان)، لقد استغرقت وقتا طويلا لإنهاء قراءته لأني أضحك كثيرا على هذه الأخبار المزيفة".

وأضاف: "إن المحاولة الهستيرية للربط بيني وبين نظام بوتين هي نتيجة لعدم مقدرة الصفوة الليبرالية على قبول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي و(فوز) ترامب".

وأوضح: "أعتبر احتمالية أن أكون شخصا محل اهتمام بالنسبة لمكتب التحقيقات الاتحادي مشكوك فيها إلى أقصى حد، حيث أنه ليس لي أي علاقات بروسيا".

وذكر مقال صحيفة "جارديان" الصادر اليوم أن تحقيقات الولايات المتحدة تضع فاراج في موضع الاهتمام بسبب علاقاته بترامب وجوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، الذي نشر رسائل بريد إلكترونية تم قرصنتها من حملة هيلاري كلينتون ربما تكون أسهمت في فشلها في الفوز بانتخابات الرئاسة.

وكان فاراج زار أسانج في ملجأه في سفارة الإكوادور بلندن في مارس الماضي.

وأكد مقال الصحيفة أن: "فاراج لم يتم اتهامه بارتكاب أية مخالفات وأنه ليس مشتبها به أو هدفا لتحقيق الولايات المتحدة" لكن "محققين يعتقدون أنه ربما تكون لديه معلومات حول القضايا التي يتم الحقيق فيها".

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مصراوي Masrawy

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