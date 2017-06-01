صور| أصحاب المخابز بالفيوم: «رصيد شركة سمارت الطاير خرب بيوتنا»

التحرير

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اشتكى أصحاب المخابز البلدية بمحافظة الفيوم، من نظام الأرصدة الطائرة على جهاز الكروت الذكية، ما يتسبب في تسجيل نقاط وهمية لصرف الخبز، فيما توقع إدارة التموين غرامة مالية عليهم لمخالفتهم.

قال زين العابدين إبراهيم مليجي، صاحب مخبز بشارع الصاغة القديمة، إن مشكلته تتلخص في تسجيل رصيد طائر على الماكينة التابعة لشركة "سمارت" للكروت الذكية، وبناءً عليه يتم تسجيل عدد أرغفة وأجولة دقيق زائدة على الماكينة دون أن يتسلمها، والمفترض أن تزيل "سمارت" هذا الرصيد الطائر، لكنهم لا يقومون بذلك، وبالرغم من أن التموين يعلم ذلك جيدًا إلا أنه يتجاهل المشكلة ويوقع عليهم غرامات مالية ضخمة.

وأضاف مليجي، لـ"التحرير": "مفتش التموين، والحملة التموينية من مديرية التموين، ورئيس الرقابة التموينية بييجي يكتب جاري متابعة الرصيد بالمخبز، ومبيكتبش الرصيد الفعلي بتاعي اللي موجود، وبعدها بأسبوعين اتفاجئ بعمل محضر ليا بنقص الأجولة، وده ظلم لأنه بيشيلني أرصدة أنا مستلمتهاش أصلا".

وأكد أنه يدفع غرامة 1950 جنيها غرامة شهريا، ولا يعلم هل يدفع الغرامة أم أجرة العمال بالفرن، أم الكهرباء والمياه، قائلًا: "أنا مبيتبقاش ليا حاجة، وربنا وحده يعلم بالعباد في الزمن اللي إحنا فيه دلوقتي، والأسعار النار دي".

وأوضح صاحب المخبز أنه اشتكى عدة مرات لوكيل وزارة التموين، ولكنه لم يحرك ساكنا، وكل ما قام به أنه أرسله لمن حرر له المحضر، الذي قال له: "أنا مظلمتكش وروح شركة سمارت وخليهم يحلولك المشكلة ويشيلولك الحصتين الزيادة من على المكنة".

وتابع أنه ذهب لـ"سمارت" عقب ذلك، لكنهم أخبروه أن الماكينة تحولت إلى اللغة الإنجليزية أوتوماتيك 5 مرات، قائلين: "المكنة قلبت إنجليزي 5 مرات عندك، وده بيحسب عليك حصص إنت مستلمتهاش ومفيش في إيدنا حاجة نعملها ده عيب في المكنة".

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وأشار إلى أنه الأسبوع الماضي تم توقيع غرامة عليه بحجة أنه لديه عجز قدره 43 ألفا و545 رغيف خبز، وأنه ذهب إلى التموين وسلم "البونات" التي صرف بها طوال اليوم، وملفات تسلمه الدقيق لبيان الوزن الذي تسلمه، لكن التموين رفض ذلك قائلًا: "ملناش دعوة إحنا لينا اللي على المكنة، وهو ده رصيدك رغم إني معايا الحسابات بتاعت كل يوم".

واستكمل أنه تقدم بشكوى لهيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، لكنه لا يعلم إذا كانت اتخذت إجراء في الشكوى أم لا، وبعد ذلك فوجئ بوليد حسان، الذي حرر الشكوى ضده، جاء إليه في الفرن، وتشاجر معه أمام العمال والمواطنين الذين يشترون الخبز قائلا له: "إنت اتشكيتني في الرقابة الإدارية طيب ماشي، أنا بقى هفضل وراك لحد ما أقفلهالك".

فيما قال محمد شعبان محمود، صاحب مخبز بالحواتم، إنهم يعانون من توقيع غرامات عليهم دون وجه حق، وظلم المحاضر التي تحرر لهم دون التحقيق فيها، ومحاسبتهم على خطأ فني موجود في ماكينة "سمارت".

وأضاف محمود: "أنا مش عارف أتعامل معاهم إزاي، أنا لسه دافع في يوم واحد بس غرامة 61 ألف جنيه، وأنا خايف أشتكي فيأذوني، لما أنا مش معادي موظف التموين وعاملي 170 ألف جنيه غرامات، أمال لما اشتكيه وأعاديه هيعمل فيا إيه، وهيجيبلي غرامات أد إيه".





