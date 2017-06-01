أخبار عاجلة

الجيش الفلبيني: الأوضاع داخل منتجع "ريزولت مانيلا " تحت السيطرة -
فيديو| وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجبا شرعيا ووطنيا -
خبير: نمو ثروات رجال الأعمال أعلى من معدل اقتصاد الدولة -
مؤسس المخابرات القطرية: الأسرة الحاكمة مجموعة من «اللصوص والمجرمين» -
مستشار ترامب يترك منصبه بعد الانسحاب من "اتفاقية باريس" للتغيرات المناخية -
فيديو| الإبراشي: «برج الأزاريطة المائل» معجزة.. العالم كله بيتكلم عنها -
شاهد.. لحظة قبض الشرطة الأمريكية على «تايجر وودز» -
مساء الأنوار - لقاء مع سعد سمير من احتفالية الأهلي باللقب 39 للدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

Google+ Print
محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

اعتمد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، مساء اليوم الخميس، نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الدور الأول "الإعدادية" 2017.

قال الشعراوي إن عدد المتقدمين للامتحان هذا العام 101254 طالبا وطالبة، حضر الامتحان منهم 99955 طالبا وطالبة ونجح منهم 81875 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 81.9%.

وأشاد بجهود القائمين على العمل بقطاع التعليم بالمحافظة وأولياء الأمور، الذين يحرصون على تعليم أبنائهم وإتاحة فرص التفوق لهم من خلال المتابعة والتوجية.

شاهد أيضا

ووجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، بضرورة تنظيم احتفالية لتكريم العشرة الأوائل بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

حضر اعتماد النتيجة اللواء فايز شلتوت، وكيل الوزارة السكرتير العام، مختار الخولي، وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد، علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد أحمد نصر، رئيس لجنة النظام والمراقبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجبا شرعيا ووطنيا

فيديو| وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجبا شرعيا ووطنيا

خبير: نمو ثروات رجال الأعمال أعلى من معدل اقتصاد الدولة

خبير: نمو ثروات رجال الأعمال أعلى من معدل اقتصاد الدولة

مؤسس المخابرات القطرية: الأسرة الحاكمة مجموعة من «اللصوص والمجرمين»

مؤسس المخابرات القطرية: الأسرة الحاكمة مجموعة من «اللصوص والمجرمين»

فيديو| الإبراشي: «برج الأزاريطة المائل» معجزة.. العالم كله بيتكلم عنها

فيديو| الإبراشي: «برج الأزاريطة المائل» معجزة.. العالم كله بيتكلم عنها