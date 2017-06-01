محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

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اعتمد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، مساء اليوم الخميس، نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الدور الأول "الإعدادية" 2017.

قال الشعراوي إن عدد المتقدمين للامتحان هذا العام 101254 طالبا وطالبة، حضر الامتحان منهم 99955 طالبا وطالبة ونجح منهم 81875 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 81.9%.

وأشاد بجهود القائمين على العمل بقطاع التعليم بالمحافظة وأولياء الأمور، الذين يحرصون على تعليم أبنائهم وإتاحة فرص التفوق لهم من خلال المتابعة والتوجية.

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ووجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، بضرورة تنظيم احتفالية لتكريم العشرة الأوائل بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

حضر اعتماد النتيجة اللواء فايز شلتوت، وكيل الوزارة السكرتير العام، مختار الخولي، وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد، علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد أحمد نصر، رئيس لجنة النظام والمراقبة.